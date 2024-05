Celebración del Dia Internacional del Bombero

Sábado, 04 Mayo 2024 08:03

En reconocimiento a los denominados "Héroes de Azul", el 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero, por su labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales.

Los bomberos siempre están dispuestos a ayudar y a apoyar a personas en situación de riesgo. Está considerada como una profesión de vocación.

Es por ello que este día rinde homenaje a hombres y mujeres que garantizan la protección y seguridad de sus comunidades y el medio ambiente.

El Día Internacional del Bombero surgió a raíz de una propuesta generada debido al fallecimiento de cinco bomberos, ocurrido durente el cumplimiento de sus labores en un incendio forestal ocurrido en Linton (Victoria, Australia).

En virtud de tal acontecimiento, se brinda un sentido homenaje a los bomberos en todo el mundo, por su indiscutible aportación a la comunidad en el cumplimiento de su deber, a riesgo de sus propias vidas.

La elección del 4 de mayo obedece a que en ese día se celebra en Europa la fiesta de San Florián, patrón de los bomberos. Fue el primer comandante conocido de un escuadrón de bomberos en el Imperio Romano, quien perdió la vida en el ejercicio de sus funciones.

Otras celebraciones

El primer sábado de mayo se celebra el Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante, una patología inflamatoria, crónica y progresiva de origen inmunitario que afecta al 1% de la población a nivel mundial.

Con la creación de esta efeméride se pretende visibilizar las causas e impacto de esta enfermedad autoinmune. Asimismo, sensibilizar a la población acerca de la importancia de efectuar un diagnóstico oportuno o en fases tempranas.

La Espondilitis Anquilosante (EA) es una enfermedad de origen inmunitario e incurable, asociada con un alelo HLA-B27. Se caracteriza por una degeneración e inflamación crónica, de los tejidos de las articulaciones de la columna vertebral y sacroilíacas.

Por otra parte, el 4 de mayo, fans y simpatizantes de Star Wars celebran el Día de Star Wars, una fecha para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas.

El Día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga y posteriormente difundido en redes sociales hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente.

El origen de la fecha es muy curioso.

El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase "May the Force be with you", traducido como "que la fuerza te acompañe". Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.