TRIBUNA / Los inventores de la teoria de la relatividad

En estos tiempos que corren, la ciencia ha avanzado mucho, de tal manera que, por ejemplo, todo el mundo ahora sabe que la Tierra gira alrededor del sol y que, pongamos, los dinosaurios fueron extinguidos por un meteorito. Que, si dices que la gallina es el origen del huevo, o si dices que cien por cien, son diez mil, o que los americanos subieron a la Luna, en el 1969 o que, mismamente, Karl Marx descubrió el sentido de la interpretación de la historia por el criterio economicista, o que la bomba atómica la inventaron los nuevos “atomistas” de principios del siglo XX, o muchos ejemplos más, muchísimos.

Pero hay algo que no sabe todo el mundo, que nadie se percata aunque sea verdadero o que no debería ser pasado por alto. Por ejemplo, ya sabemos que Chomsky acabó con el conductismo y le asestó un buen palo a esa teoría degradante y que fundó la Gramática Generativa y Transformacional, o que Iniesta metió el gol salvador de los españoles en aquel campeonato del mundo de hace unos años, o que, aunque “Hazte Oír” lo niegue, una vaca nace vaca y un toro nace toro, pero no en los seres humanos lo mismo… No nos queremos meter con toda la serie de inventos que, en esta última época nos han dado, porque la lista sería extensa, pero de lo que estamos seguros es de nuestras convicciones, como que, si votas a un partido, eso no quiere decir que ese partido tuyo salga elegido en las elecciones, sino que puede ser perdedor, o a la inversa, que puede ser ganador, según la lógica electoral, claro está, pero sabemos por ejemplo del principio de realidad freudiano de que la realidad se impone sobre el placer o, si no, se está un poco tonto en el mundo… ¿Qué sería de nosotros, pobres mortales, si dijéramos lo que dice el sector conservador de la Iglesia si nos atenemos a sus continuas arbitrariedades que sueltan contra este mundo que nos toca vivir? ¡Cómo para hacerles caso!...

A lo que queríamos llegar es al meollo del siguiente calibre o de siguiente guisa: ¿Quién descubrió la teoría de la relatividad?... Desde luego que Einstein no, como sabrán muchas personas, pues lo de Einstein es exactamente otra cosa; quien descubrió la teoría de la relatividad no fue tampoco otro que hablaba y escribía en alemán, Nietzsche, ni mucho menos. Porque estamos hablando de tierra hispana con habla castellana. Según conjeturas la teoría de la relatividad la descubrió otro u otros que andaban por España hace no mucho tiempo.

Conviene hacer un poco de historia del periodismo y recordar aquellos periódicos que había en la Transición como Diario 16 y algún otro; a los que siguieron El Mundo y algún otro. Casualmente en ellos hemos visto que pasaba un mismo nombre, el de Pedro J., profesional de la prensa, aunque un poco no creyente en la convivencia consensuada del periodismo. Ahora, que no lo sé, sigue en El Español. No sé más de él, más que, que anduvo y anda y andará muy metido en la arena política, aunque llueva en la plaza, es decir lleno de barro…

Efectivamente no es creíble la objetividad del periodismo cuando lo hace un personaje portentoso que sabe navegar por encima de los fenómenos, como hacía Kant, aun con sus prejuicios, pero el hombre no se conformó con pensar lo pensado ya y revolucionó el pensamiento mundial con sus nuevos pensamientos, por los que se estrujó el “coco”, luego tiene mérito. Kant era un descubridor de la relatividad en su tiempo, como lo fue Einstein en el suyo, pero, de lo que veníamos hablando es que, para el resto de personas que no somos como Kant, no sirve la falta de objetividad. Empezamos recordando lo del PP de Aznar, con el de la “Vayase, señor González”…

Sí, Aznar ya andaba enredando un poco con esto de la relatividad gubernativa. Vamos al ahora: Ahora, lo sabemos todos, el universo digital y de prensa de la ideología de Rajoy y Feijóo, tiene un gran poder mediático. Pero sabemos además que en este mundo actual ahora se habla mucho de Fake News, y que en los USA han tenido un gran problema con ello.

En España tenemos un problema con las Fake News y con la tergiversación informativa, en un mundo en el cual la gente depende de los medios, esto de la noticias falsas tiene una gran y estimable importancia, pero en este artículo no lo vamos a dejar pasar, porque vamos a ir a las claras, con verdaderas noticias.

La teoría de la relatividad en España la inventaron los populares (curioso nombre para un partido, partido popular, ja…), y es lo que vienen aplicando, es decir que, como ellos tienen un pensamiento, una ideología, ven el mundo y ven a España como proyección de esa ideología y que, lo que no entre por el aro, no entra, y todo va en relación a su ideología… Ahora resulta que dicen que los que ganaron las elecciones son ellos y no Sánchez, y como gobierna Sánchez, pues no entra en su caletre que hayan perdido las elecciones y por eso llevan ya un poco… ¿qué, “poco”?... ¡muchísimo tiempo!, desde el Gran Zorro de Aznar a estas fechas, manipulándolo todo, torciendo todo, valga lo que valga, todo vale, cualquier cosa, todo sirve por la patria, nos están gobernando los alienígenas, el comunismo es lo que nos espera a la vuelta de la esquina, etc., etc…. Ah, y el separatismo nos asola… Estos son los que inventaron la teoría de la relatividad a la española. La que propugnan que todo es relativo y que es relativo el gobierno de Sánchez. Y que mientras un toro ve en la plaza el capote de color gris, la gente lo vemos bien rojo. Entre rojos y azules anda el juego, todo relativo, ya saben. Pero el caso es que nos han dado la tabarra (a mí personalmente, no; pero al resto de las españolas y españoles, sí) con una grosería inaudita y una desfachatez de copa de oro y como la copa de un pino, que, aparte de joderme personalmente a mí con veredictos judiciales con la Ley Trans (y voy yo y me enfado con mis amigos de Podemos, que no son precisamente los culpables) están hundiendo el país. Por así decirlo. Nada más.

TRIBUNA / Juana Largo