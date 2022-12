TRIBUNA / El infame ataque del presidente del Gobierno

Sábado, 17 Diciembre 2022 08:20

Amalio de Marichalar describe en este artículo de opinión la sucesión de "ignominias" y la perversa materialización de un golpe a España desde el Gobierno, por fases muy calculadas.

No hay semama que que no se supere la extrema gravedad en España. Superar la extrema gravedad parece difícil pues el término no lo admite pero es así.

Vivimos un permanente ataque de locura de un gobernante que ataca indiscriminadamente a las instituciones del Estado, ataca indiscriminadamente a la Constitución, ataca indiscriminadamente al Estado de Derecho, ataca indiscriminadamente al poder judicial, y también ataca a su propio partido, se ataca y se miente a sí mismo, y ataca indiscriminadamente a España.

La situación es de tal extrema gravedad, pero además sin un solo motivo para destruir España, por mucho que ello, de existir en pura ficción, fuera impensable para cualquier persona normal, que la única justificación es la locura, y locura envuelta en maldad.

Ahora bien, si en la historia mundial se han dado estos personajes, nunca en democracia y en Europa esto ha sido conocido. Nunca, porque las democracias tienen sus contrapesos muy bien establecidos y que todos promueven y protegen si son, claro, demócratas.

Estos son principios esenciales de los partidos y las personas que viven en democracia.

Nunca habíamos imaginado que en una democracia europea y por primera vez en la historia, una de las naciones que componen esa Europa, iba a transgredir ante los ojos de todos los más elementales principios y valores democráticos.

Naciones europeas que en los últimos meses han aplicado los pilares esenciales democráticos, como ha sido por ejemplo dimitiendo el primer ministro austriaco por influir en medios de comunicación, ministros alemanes por plagiar trabajos o las muy recientes dimisiones del primer ministro británico por celebrar una fiesta durante la pandemia y su sucesora con solo mes y medio en el cargo, - forzada por sus mismas filas -, por errar en el planteamiento económico de su ministro de economía y solo por el planteamiento teórico, sin tiempo para ponerlo en marcha, y que se pudiera demostrar eso supuestamente erróneo.

Esto es lo normal en democracia, la dimisión por errores o negligencias siempre demandables para ser ejemplar. ¿Que estarán pensando de España cuando aquí no solo los errores económicos son teóricos, sino continuados, falsos y muy graves en sus aplicaciones, se ha omitido la verdad en los muertos de la pandemia y engañado y defraudado en compras de material médico de manera escandalosa, el Jefe de Gobierno engaña en su tesis o coge el avión para sus líos privados ... solo estos hechos son infinitamente más escandalosos que los de otros países, pero es que aquí además, se pacta el Gobierno con terroristas, golpistas, condenados y comunistas trabajando por la rebelión y desafío al Estado.

Se pacta con ellos durante el puente de la Inmaculada y patrona de España y de la Constitución, la desaparición del delito de la sedición para allanar desde el Gobierno un nuevo golpe de estado, cambiar la malversación para perdonar lo que han robado los golpistas y otros, o atacar frontalmente al Tribunal Constitucional incorporando personas afines al gobierno impidiendo las normas de admisión en ese Tribunal, además de legislar delictivamente y contra la Constitución para amordazar y cambiar el sistema de elección del CGPJ, y con ello controlar desde el Gobierno el Tribunal Constitucional y todo esto solo hasta el domingo pasado. ¿Que van a pensar en Austria, Alemania, Gran Bretaña, o en Portugal, Holanda o Italia ?

Pues que no pueden imaginar que esto esté sucediendo en una nación europea, en la que desde su Gobierno, atención, repito, desde el mismísimo Gobierno, se asalta la norma suprema del estado, se asalta el estado de derecho, se asalta la justicia y la división de poderes, se asalta a la Jefatura del estado, se asalta el código penal, se asalta a todas las instituciones y elementos claves de un estado democrático. Esto no tiene nombre aplicable pues es mezcla de desmontaje por fases de todas las instituciones, ataque sistemático a la justicia, ataque corrosivo a la Constitución, eliminación de delitos básicos para la protección de la unidad de España, y para que la corrupción resplandezca, confabulación con los golpistas que primero se les indulta y después se les amnistía a la carta y también se les admite y se colabora con su hoja de ruta para alcanzar la independencia, e igual confabulación con el Jefe terrorista del partido filoterrorista, con el que se acuerda la salida de asesinos ...¿ Como se llama a esto ? Golpe de estado y golpe a la Constitución, por fases y completo, es un análisis muy corto y benévolo ... es todo ello, si, pero también es una voluntad permanente de pervertir todos los cimientos de una democracia ejemplar, de acabar con una reconciliación y un pacto entre los españoles único y admirado por el mundo, es la voluntad de utilizar todo el poder para dinamitar la amistad y el perdón que nos dimos los españoles, es la voluntad no solo de delinquir, sino de aliarse con los enemigos declarados de España mientras se ejerce el Gobierno.... por tanto es la sublimación de la más perversa voluntad y acción de destruir España en sus bases jurídicas y democráticas pero también la más perversa voluntad y acción de destruir la sociedad y a todos los españoles, que es mucho más trascendental aún. ¿Cabe algo más demoníaco, queriendo ni más ni menos que destruir la paz de todos los españoles ? ¿Es esto admisible más allá incluso que el peor ataque al estado, queriendo acabar con la reconciliación, la concordia y una libertad y democracia ejemplar, pero sobre todo y ante todo querer acabar con el bien de todos los españoles?. No pararemos desde la sociedad civil de llamarle a la cordura más elemental como le piden sus correligionarios de partido tan sensatamente, y parar esta locura sin nombre, dimitiendo inmediatamente o renunciando hoy mismo a sus socios enemigos de España.

Y como no hay semana de descanso, aquí va el resumen desde el domingo, no terminado aún el puente. El jefe de Gobierno mitin en Barcelona y grita ufano que es arriesgado pero que es lo único... dice que hay que devolver a la política, la política y sacarla de los juzgados... tras lo realizado en el puente regalando la sedición y la malversación a la carta y atacando a la justicia y al Tribunal Constitucional, legislando ilegalmente.

El lunes 12, los independentistas dicen que ahora referéndum.

El martes 13 la portavoz de la Generalidad Plaja, dice que están satisfechos con eliminación sedición y reforma malversación, al tiempo que dice que no fue, por tanto, delito el referéndum y así no se puede perseguir el independentismo, centrándose a parir de ahora en " la celebración de un referéndum de independencia, " " impulsar ahora un referéndum no es delito" y recordando que las exigencias al Gobierno no acaban en lo logrado ya . Añade, que hoy desde el Gobierno dicen que un referéndum acordado o no, no podrá ser, pero ya se hizo el 1-O y se volverá a hacer . También se negó " conflicto político " mesa de negociación ", " indultos", " sedición ", " malversación "...y todo se ha hecho." Aunque hayan dicho que no, al final ha ocurrido". "Trabajamos discretamente para que las cosas pasen".

El ministro Bolaños dice el 13, que referéndum nunca, ni pactado, ni unilateral, pues es contrario a la Constitución, en respuesta al sedicioso indultado Junqueras que dice que "la vía unilateral también es democrática" .

El miércoles 14, Illa va y dice que le parece bien la "Consulta", descoloca al Gobierno, y sale la ministra de Hacienda ante insistencia de los periodistas, diciendo que referéndum no, con el Gobierno del presidente Sanchez.

A su vez el presidente de la Generalidad reafirma en el Parlamento catalán que "no se resignará al referéndum" - ni una sola declaración del presidente del Gobierno poniendo en su sitio a un personaje subversivo -, y estando la propuesta encima de la mesa con la fórmula de un 50% de participación , y un 55% de votos a favor. El PNV se suma diciendo que el referéndum "impecable" que propone ERC es la solución para el País Vasco y Cataluña, mientras la Generalidad impone el catalán en las autoescuelas y las residencias de mayores, y la vicepresidenta impone un trabajo para su marido de manera fraudulenta y oscura.

Jueves 15, de diciembre de 2022, votación previó dictamen en contra de los letrados del Congreso, para aprobar cambio código penal a la carta, eliminando sedición y rebajando malversación y de rondon legislar ilegalmente para retorcer al Tribunal Constitucional y al CGPJ en sus funciones y métodos legales de elección. La oposición recurre al Constitucional y el sector gubernamental llama a los jueces "golpistas con toga" y el propio jefe de filas del presidente del Gobierno en el Congreso acusa a la oposición de golpe de estado tricornio como el del 23-F. El mundo, vía perversion, al revés.

Resulta que quienes recurren al Constitucional y el propio Tribunal son golpistas caso de que el Tribunal Constitucional no sentencie a gusto del Gobierno, y así mismo un grupo del propio Constitucional bloquea la decisión que debió fallar ayer para paralizar una votación, cuya decisión en lógica debiera ser demostrar fraude anticonstitucional. Nuevo aviso del Gobierno advirtiendo de golpe si ello se produce. El presidente del Gobierno que no asiste al Congreso, dice desde Bruselas que " el Parlamento ha funcionado a pesar del ""complot burdo"" de la derecha y la ultra derecha..."

una gravísima afirmación desde el extranjero, contra España, - ataque de traicion y lesa patria contra España - del presidente del Gobierno, donde deslegitima a la oposición ante el ataque que el mismo perpetra,- como golpe de estado a la carta - diariamente a la Constitución, por ser la oposición quien recurra al Constitucional ante hechos anticonstitucionales de libro, que el maquiavélicamente promueve. Esa declaración en Bruselas con la osadía de auto protector de la Constitución y del Parlamento quien, acusando a la oposición los ha anulado, y pervertido, quiere revertirse de "autoproteccion", y razón absoluta al estilo del autogolpe del presidente de Perú, de hace pocos días, pero más sofisticado y retorcido para cuidar apariencias, pero que le delatan inmisericordemente, sin escapatoria alguna. Amigo mío...no cuela en absoluto, como dirían los jóvenes.

La subversión y la deslealtad de un presidente contra el estado, la subversión y la deslealtad de un presidente contra la Constitución, la subversión y la deslealtad de un presidente contra la democracia y la subvención y deslealtad de un presidente contra España.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda