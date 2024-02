TRIBUNA / Cien días grotescos en Ferraz

Martes, 13 Febrero 2024 07:36

Mario González crítica en este artículo de opinión las manifestaciones ante la sede socialista de Ferraz, en Madrid, que han cumplido cien dias y que a su juicio, deberían realizarse en Moncloa, en lugar de molestar a los vecinos.

Si el otro día criticaba lo desnortado de las tractoradas en la tribuna ‘Tractores grotescos’ (EMS, 06.02.24), hoy tengo que hacer lo mismo con esos “Cien días de Ferraz” que firma Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda (EMS, 10.02.24). El primer desatino -y no pequeño- es asimilar a las personas allí concentradas diariamente con todo el Pueblo Español, exactamente lo mismo que hacen esos indepes a los que vemos continuamente presumiendo de hablar en nombre y representación de sus respectivos pueblos, ya sean éstos el vasco, el catalán o el gallego. No es así, hablan de sus propios intereses que enmarcan en una propuesta política que, por si no cuela, tratan de imponer al resto.

A partir de ahí, todo lo de Ferraz y sus días y sus noches resulta grotesco. Empezando por el respeto del que tanto presumen esos maravillosos manifestantes y sus voceros que, sin embargo, resulta difícilmente conciliable con el bienestar de los vecinos que son los auténticos sufridores del ruido que allí se genera mientras la sede del PSOE, en Ferraz, permanece vacía. Igual que los tractores y sus cortes de carreteras. Todos dicen ir contra el Gobierno, pero el pagano de sus grotescas acciones es siempre el Pueblo al que dicen defender. ¿Queréis achuchar al Gobierno? Pues acudid a Moncloa con vuestros ruidos y rezos, y dejad en paz a los vecinos de Ferraz. A mi modo de ver, se trata de una suerte de escrache, una dosis de ese ‘jarabe democrático’ propugnado por Pablo Iglesias, con lo que al final tenemos a las personas más contrarias a Iglesias –con razón- haciendo lo mismo que éste proponía sin ninguna razón. Pura coherencia. Enhorabuena.

Se trata de unos moñas muy limpios, muy educados y muy todo lo que tú quieras, que con las mismas habrían bendecido con sus cánticos y sus muñecas hinchables –ese fue, sin duda, el mejor día- el triunvirato de PP-VOX-JUNTS si éste hubiese llegado a producirse (porque intentarse, se intentó, eso no lo duden nunca). Tal es la polarización. Con el mismo argumento y los mismos hechos, unos claman y otros ríen, y viceversa. A falta de pan, buenas son tortas. Son los mismos que defienden la virtualidad de la democracia, de la constitución, de la ley y de la corona… siempre que estén ellos en el gobierno. Al revés, todo es una mierda. ¿No será que el sistema es una mierda en un caso y en el otro? ¿No será que la PPSOE mantiene un acuerdo interno que es el que permite avanzar la iniquidad en España? ¿No será que habéis caído todos en la trampa de la PPSOE?

Queridos todos, la separación de poderes se terminó –y con ella todo lo demás: la constitución y ese supuesto estado social y democrático de derecho- cuando el PP ratificó la toma de control del Poder Judicial por el PSOE con la LO 6/1985. La PPSOE, ergo, controla el Poder Judicial ¡desde el 85! En la práctica, la separación de poderes y la democracia apenas duraron 7 años en España. Ahora, lo que vemos es simplemente la lucha por agrandar ese control hacia abajo, toda vez que los altos tribunales y las otras dos grandes instituciones, el Ministerio Fiscal y el Tribunal Constitucional, ya les pertenecen en su totalidad. El poder político controla, a un tiempo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y también la Prensa, los sindicatos y el IBEX. ¡Vivimos, otra vez, en el franquismo!

En consecuencia, los indepes, que conocen perfectamente este sistemita y que han participado en el reparto político de la Justicia, colocando a más de uno de los suyos en las distintas instituciones que la conforman, se defienden ahora atacando con lo del ‘lawfare’, pues son perfectos conocedores de que los más altos tribunales judiciales, la fiscalía y el tribunal de garantías están gobernados por la PPSOE. Es un hecho.

A partir de aquí, ¿adónde nos conducen esos gloriosos ‘Cien días de Ferraz’ glosados por el Conde de Ripalda? Creo que a ninguna parte. Nos conducen a una mayor polarización que es precisamente lo que impide razonar a los españoles y lo que facilita a la PPSOE, agitando las viejas banderas, que los votantes abandonen el pensamiento y se parapeten cada uno en su trinchera, impidiendo que podamos alcanzar, de una vez por todas, una solución transversal de futuro que alumbre un nuevo sistema auténticamente democrático y ajeno a toda esta basura. Hasta entonces, tendremos lo peor del PP y lo peor del PSOE. Así que, mientras reflexionáis al respecto, rechazó esos ‘100 días de Ferraz’ del Conde de Ripalda y me quedo con los ‘120 días de Sodoma’ del Marqués de Sade. No hay color.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.