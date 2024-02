TRIBUNA / Una deriva auténticamente dictatorial

Martes, 13 Febrero 2024 07:41

Amalio de Marichalar repasa en este artículo de opinión hechos auténticamente no creíbles de corte plenamente dictatorial, pidiendo nuevamente no pactar el CGPJ con un dictador que desprecia las mínimas normas eticas y también legales.

Esta semana que comienza afronta nuevamente una reunión para “ negociar “ el CGPJ. No hay nada que negociar cuando horas antes de la primera reunión para lo mismo, el pasado día 31 de Enero, dicha reunión se enmarcaba en el insulto a los jueces, pocos días antes, desde el mismísimo Gobierno, y señalando también sus nombres por parte del partido que así mismo gobierna. junto a sus socios, y el presidente de gobierno, en complicidad, callado . Transcurre esa reunión del pasado 31 de enero, decidiéndose nueva reunión en Bruselas este lunes 12, aplazada al 19 por indisposición del Sr. Pons, en el marco de los siguientes hechos la pasada semana: el fiscal Alvaro Redondo elabora un informe donde se refleja que claro que es terrorismo lo ocurrido en Cataluña en los procedimientos abiertos, pero cuatro días después el mismo fiscal dice que no es terrorismo en otro informe, previa reunión con el Fiscal General del Estado. Se reúne el Consejo Fiscal y tras cuatro horas doce fiscales reafirman que claro que es terrorismo y tres que no, pero el Fiscal General encarga a su segunda dirimir si tienen razón doce o si tienen razón tres.

Pequeño detalle : el informe anual ya recogía en 2020 a Tsunami Democratic y a los CDR en el capítulo de terrorismo nacional. Todo esto, claro, para ver si logramos que no pueda encausarse a Puigdemont. La asociación de fiscales pide que dimita el Fiscal General, ya reprobado por el Tribunal Supremo hace pocas semanas, por desviación de poder al nombrar a su predecesora .

> Dado todo esto al jefe de Gobierno se le ocurre una nueva estratagema y es acortar los plazos de instrucción de la ley de enjuiciamiento criminal, para limitar los procedimientos abiertos contra Puigdemont y sus secuaces con objeto de lograr que la ley de amnistía no tenga por donde tener “fugas” … para no poder encausar al fugado. Parece que al prófugo no le convence esto pues el presidente del Gobierno no habla horas después, más de ello.

A más de todo esto, el Parlamento Europeo, por mayoría abrumadora ha aprobado el pasado jueves 8 una resolución para investigar la injerencia rusa en su vinculación con Puigdemont, pidiendo investigar a España su entorno al tiempo que “deplora“ la presión sobre los magistrados que lo están haciendo.

El 1 de Febrero dice en Bruselas el jefe del Gobierno que el independentismo no es terrorismo, en sede europea a la salida de la cumbre de los mandatarios y declara inocentes a los imputados por terrorismo como aparece en la portada de un diario. El día anterior la Eurocamara aprueba prohibir la amnistía a delitos de corrupción, con el voto en contra de los socialistas, y la vicepresidenta Montero comprende que un diputado de ERC se fugue a Suiza por tener miedo de ser imputado por terrorismo. Un informe de letrados de las Cortes contrario a la amnistía es conocido una semana después tras ser ocultado, sabedora la presidenta del Congreso.

El CGPJ hace una declaración por unanimidad de defensa de los jueces tras el ataque en el Congreso pocos días antes.

Con diferencia de pocos días, donde el gobierno decía que no cabía amnistiar el terrorismo, pocos días después se pacta que se incluye lo que no tenga sentencia firme, y un poco más tarde también se amnistía todo. Más tarde ante la evidencia de que el terrorismo no se puede amnistiar se decide hablar de terrorismo como tal y de terrorismo “ light”.

Los independentistas logran llevar a juicio a los policías que defendieron la Constitución y la ley. La Comisión de Venecia, a finales de esta semana recién terminada , cuestiona la tramitación de una ley de amnistía sin informes preceptivos y sin atender el interés general sino el político, y también que no cabe el terrorismo.

Asesinan a dos Guardias Civiles y otro muy grave y la viuda de uno de ellos, durante el fin de semana no permite al ministro imponerle una medalla. Los agricultores cercados para impedir sus movimientos de protesta por tantas imposiciones injustas desde un falso ecologismo . Una muchedumbre de ellos protestan el sábado en los premios Goya, durante el fin de semana y los medios lo silencian, apareciendo el presidente del Gobierno en dichos premios con el símbolo que atenta contra los intereses de los agricultores y ganaderos, además de no hacer ni mención a los Guardias Civiles.

Ferraz, en cambio, también el sábado, reza por los Guardias Civiles asesinados y sus familias, así como por el que está muy grave, y cumple cien días de protesta pacífica, en contra de la amnistía que rompe la democracia, rodeados como nunca de policía, y defendiendo la dignidad y la libertad de los españoles de a pie.

Cientos de españoles defienden allí el estado de derecho, a los jueces que están dando la batalla para honrar la ley y la justicia, que mancilla el Gobierno, la unidad de España y la democracia. Ferraz ampara a las personas que esa mañana han sido agredidas gravisimamente por policías con órdenes, por defender a los agricultores y ganaderos, al campo y a la mar, y que están defendiendo con plena honestidad y principios intachables la tierra, la naturaleza y nuestra subsistencia, y que el Gobierno, y sus medios silencian. Ferraz se convierte en símbolo en España de la defensa de la igualdad de todos los españoles y de la libertad, denunciando frontalmente a un presidente de Gobierno que miente y abraza la dictadura.

En Europa ya ven diariamente como un pueblo al estilo del 2 de Mayo, denuncia en Ferraz a un tirano, sin violencia alguna, de forma espontánea y ejemplar, algo único y sin precedentes en la defensa de la democracia en Europa y con la sabia intuición de quienes unidos desde cualquier ideología respetuosa con la ley y desde cualquier lugar y procedencia, sin deber nada a nadie, sin siglas de nada, no están - no estamos- dispuestos a dejar lapidar nuestra convivencia, nuestra paz, nuestra reconciliación, nuestros jueces, nuestro estado de derecho y nuestra democracia.

Este relato que ha ocurrido este fin de semana, es en sí mismo espeluznante y traspasa todos los límites conocidos de la más abyecta indecencia y falta de escrúpulos .

Son hechos de las ultimas dos semanas que harían dimitir en bloque a un gobierno decente, y denunciado en la calle día a día , como demuestra Ferraz y manifestaciones constantes desde enero de 2023, que claman por la igualdad , la justicia, la independencia de los jueces y la democracia, hoy secuestrada por el presidente del Gobierno, sin atender a razones de nadie y tampoco de los más altos representantes del socialismo español. Una deriva auténticamente dictatorial de una gravedad extrema.

¿Falta algo para tener claro que nada hay que negociar con quien está frontal y voluntariamente siendo el promotor y director de orquesta del mayor ataque conocido y excepcional al estado de derecho y a la democracia?

¿Cabe mayor injusticia, afrenta y humillación al pueblo español y por tanto inadmisible secundar en nada, por pequeño que fuere, ante esta continuada traición del presidente del Gobierno a sí mismo, por el compromiso adquirido y mancillado, y al conjunto de los españoles?

Actuemos de una vez, unidos todos ,para salvar nuestra reconciliación, nuestra paz, nuestro estado de derecho, nuestra democracia y nuestra libertad.

Fdo. Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda