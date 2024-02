"De español a español por la Constitución" llega a Bruselas

Jueves, 15 Febrero 2024 08:05

“De español a español por la Constitución”, iniciativa de la sociedad civil que reclama una regeneración política de España dentro del marco constitucional, se reunirá el próximo 20 de febrero en Bruselas con la jefa del gabinete de la presidenta del Parlamento Europeo, Leticia Zuleta.

“De español a español por la Constitución” comenzó su actividad en noviembre de 2020 para dar a conocer en ciudades y pueblos de toda España la “Declaración del conjunto de la sociedad para la regeneración de España y defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia”

Asimismo, ha participado desde la sociedad civil en la organización de las manifestaciones de Cibeles de enero y noviembre de 2023 y también ha participado en la organización de las manifestaciones de Sevilla del 8 de octubre del pasado año en apoyo a la de Barcelona del mismo día y en la manifestación de Sevilla del pasado 18 de noviembre en apoyo a la de Cibeles de ese mismo día.

Además lleva 100 días presentes en la manifestación que a diario se hace en Ferraz de españoles de a píe sin adscripción alguna, sin responder a ninguna organización y solo luchando en contra de la amnistía y a favor de la lucha de los jueces, su independencia, el Estado de Derecho, la libertad y la democracia.

Además se ha personado, el pasado mes de noviembre, junto a otras cinco entidades de la sociedad civil, en la solicitud de comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que han defendido Rosa Díez y Teresa Freixes, y que ha resultado "enormemente valiosa para desenmascarar" en Europa la grave situación que se vive en España con el ataque directo al Estado de Derecho y la democracia.

peticiones para regeneración política en España

1. Los españoles queremos una regeneración plena de todo lo necesario en todas las instituciones y partidos, con el compromiso de la protección de la Constitución, su espíritu y letra, como legado de una transición modélica y respeto a nuestros padres y abuelos que han realizado ese magno trabajo, enseñándonos una ejemplar reconciliación, y unión entre todos, para perseguir el bien común y el interés general de todos los españoles, sin querer quebrar por cualquier fórmula nuestra constitución y menos maniobrar para pretender un cambio de régimen. Queremos, además, fortalecer y reafirmar la lealtad debida del Estado Autonómico, hoy en déficit, y de todas las administraciones, en bien de la unidad de España, como una gran oportunidad, así mismo necesaria, en bien de la cohesión social y económica, en un estado moderno.



2. Los españoles llamamos al Gobierno para dar ejemplo en estos momentos y exigimos que ante insultos e injurias al Jefe del Estado, pueda reponer el honor y la dignidad de S.M. El Rey Felipe VI, que es la cabeza del estado, y exigiendo a su Presidente, que tome las medidas necesarias dentro de su Gobierno para ello, sin llamar a un cambio de régimen, que nada tiene que ver con nuestra Constitución, y poder convivir pacíficamente, estando así mismo comprometida la dignidad de toda España, así como ante el extranjero, por esos hechos.

3. Los españoles llamamos al Gobierno para que defienda firmemente la división de poderes y la independencia de la Justicia en el marco de la Constitución y de los valores de la democracia, y que se cumpla y haga cumplir la Constitución, en espíritu y letra, la ley y las sentencias, al ser todos iguales ante la ley.

4. Los españoles llamamos al Gobierno para que siempre trabaje por la unidad de España y que no permita a ciertos representantes institucionales del estado insultar al Rey que es el Jefe del estado, no permitir actos subversivos, desprecios, ni actitudes y acciones lesivas de la dignidad de la Jefatura del Estado y de cualquier otra institución del estado, o cualquier otra acción comprometida con el mandato constitucional, en su espíritu y forma, con el estado de derecho, con la ley, con la división de poderes, incumpliéndolo, traspasándolo flagrantemente o circundándolo, todo ello, como ha de exigirse en cualquier estado democrático y de derecho, y como no se permitiría nunca en una democracia europea.

5. Los españoles llamamos al Gobierno para que siempre respete, honre y enaltezca todos los días a las víctimas del terrorismo y sus familias columna esencial de la preservación de nuestra democracia, y permanente referencia del hondo dolor que los acompaña, así como a todos los españoles.

6. Los españoles llamamos al Gobierno para que pueda ser investigado transparentemente todo lo acaecido con la pandemia desde el principio, como mínima responsabilidad que ha de honrar a los miles y miles de españoles fallecidos y que siguen falleciendo, así como a sus familias.

7. Los españoles queremos continuar nuestro camino democrático y constitucional, y urgimos al Gobierno a que pacte exclusivamente con quien respeta y protege la Constitución, la monarquía parlamentaria, el estado de derecho, la división de poderes, la libertad y la democracia, y no con quien todos los días reniegan de todo ello, buscando caminos de independencia y de cambio de régimen. Queremos así mismo que en bien de la unidad de España se estudie la historia de la nación y se pueda hablar siempre el español en cada rincón de nuestra patria.

8. Los españoles queremos con ilusión, optimismo, transparencia y responsabilidad trabajar todos los días en bien de nuestra Constitución y nuestra democracia, anteponiendo los valores de la libertad, dignidad, honor, verdad, nobleza de espíritu, unión de esfuerzos, independencia y paz; como nos enseñaron nuestros antepasados numantinos, y donde ha de sustentarse el progreso firme y seguro de la sociedad, trabajando para acometer con unión de esfuerzos todos los retos que nos exige una sociedad moderna, a nivel nacional e internacional, trabajando por un desarrollo sostenible, por los derechos humanos, por la paz y seguridad y por la democracia, sin que nada ni nadie nos impida todo ello, y sin querer jamás volver a ningún sistema que conculque el bien común y la libertad de todos. Queremos la diversidad de todos los rincones de España con sus símbolos y lenguas, pero anteponiéndolos unidos firmemente en el crisol de nuestro idioma universal y de los colores y escudo de nuestra bandera.

9. Los españoles con nuestro mejor aval, el de ser españoles, desde toda la sociedad, exigimos al Gobierno, así como a los partidos políticos y los políticos, la puesta en práctica de todos los extremos de este documento, dejando hipotecas, anteponiendo únicamente el bien común, y de forma inmediata e inexcusablemente, en este trágico momento que vivimos con miles y miles de muertos, y el dolor de sus familias, así como ante la enorme gravedad social, laboral, económica y empresarial, y pedimos así mismo a las instituciones internacionales su ayuda, seguimiento, y acompañamiento para que este documento pueda ser llevado a la práctica en todos sus extremos con suma urgencia en bien de la democracia.

10. Los españoles ante el grave deterioro democrático que vivimos queremos, empezando por los más jóvenes, que se respete íntegramente nuestra Constitución sin legislar por detrás de ella, se respete la libertad en todos los órdenes, pensamientos, expresión, medios, etc., se respete el estado de derecho, la monarquía parlamentaria, la división de poderes y trabajemos verdaderamente unidos en bien de la democracia y en bien de España.