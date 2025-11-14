CSIF exige refuerzo inmediato de plantillas ante saturación de Urgencias y Atención Primaria

Viernes, 14 Noviembre 2025 18:10

La Atención Primaria y las urgencias hospitalarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) ya han comenzado a saturarse ante la falta de previsión de las administraciones para reforzar sus plantillas antes de la llegada del invierno y de las infecciones respiratorias asociadas a esta época del año, y la campaña de vacunación de gripe y covid.

En concreto, ocho comunidades autónomas no han contratado refuerzos de hospitalización ni de Atención Primaria, o los que se han incorporado son insuficientes para cubrir las necesidades de atención sanitaria: Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Asturias y Cantabria, según datos recabados por los delegados de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Además, los delegados de CSIF en Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia afirman que estas comunidades aún no han informado de la adopción de ninguna medida de refuerzo.

Esto demuestra la situación precaria y deficitaria de las plantillas de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y la necesidad urgente de profundas reformas estructurales.

El resultado es una sobrecarga de trabajo que empieza a tener consecuencias: las consultas y las agendas en Atención Primaria ya están saturadas, con esperas de 10 días de media y con picos superiores a los 20 días en zonas rurales o con baja densidad de población.

La falta de refuerzos humanos queda también en evidencia en la actual campaña de vacunación de gripe y covid, ya que el mismo personal que asume la asistencia diaria en muchos centros de salud debe compatibilizarla con la vacunación, sin apoyo adicional.

Las urgencias hospitalarias, por su parte, comienzan a tensionarse en Madrid, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Ceuta por picos de infecciones respiratorias, mientras que los servicios de diagnóstico ya denuncian sobrecarga crónica por falta de plantilla.

En Melilla y La Rioja ya se está empezando a doblar camas.

Destrucción de empleo en sanidad y falta de planificación

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad que corresponden a 2024 confirman la falta de recursos humanos estructurales.

En concreto, España cuenta con con 5,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 8,3 de la media europea.

Además, la ratio de médicos se sitúa en 3,9 por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de los 4,9 de países como Alemania o Francia.

La situación empeorará previsiblemente a medio plazo, ya que más de 30.000 profesionales del SNS alcanzará la edad de jubilación en los próximos cinco años, sin que exista un plan de reposición de plantillas adecuado.

Mientras tanto, el sector de la sanidad arrastra ya dos meses consecutivos (septiembre y octubre) de destrucción de empleo, con una media de 42.154 puestos de trabajo menos, según datos de la Seguridad Social, una situación irresponsable por parte de las diferentes administraciones que muestra la escasa planificación, como ocurre todos los años.

Desde CSIF han puesto en marcha una batería de medidas concretas:

Exigir a los servicios de salud autonómicos la creación de planes de refuerzo invernal con dotación presupuestaria específica.

Un plan de Estrategia Nacional de refuerzos de personal de la Sanidad impulsado por el Ministerio de Sanidad y coordinado con las CCAA.

Revisión inmediata de las ratios profesionales en todos los niveles asistenciales.

Denunciar ante la Inspección de Trabajo situaciones sobrecarga asistencial y riesgos psicosociales no evaluados.

CSIF ha subrayado que reforzar el SNS no es una opción, sino una obligación para velar y proteger a la ciudadanía y sus profesionales.

Por ello, ha exigido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que actúen de forma coordinada, planificada y con visión de futuro, evitando una vez más la improvisación de cada invierno