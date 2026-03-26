Ventas exprés: el 11 por ciento de las viviendas vendidas, ni una semana anunciadas

Jueves, 26 Marzo 2026 16:06

El 11 por ciento de las viviendas que se vendieron a través de idealista durante el cuarto trimestre de 2025 no llevaba ni una semana en el mercado, en lo que se denomina ‘venta exprés’ según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

Otro 23 por ciento tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 27 por ciento entre uno y tres meses; el 27 por ciento llevaba entre tres meses y un año, y el 11 por ciento más de un año.

En el caso de las capitales los casos de “ventas exprés” son más frecuentes.

El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en la ciudad de Tarragona, donde el 27% encontraron comprador en menos de 7 días. Le siguen Ávila (22%), Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife y Pamplona (con el 19% en los 3 casos).

Entre los grandes mercados San Sebastián es la que tiene una tasa superior (17%), seguida por Valencia (15%), Madrid (14%), Bilbao, Barcelona y Palma (con un 13% en las 3 ciudades).

A continuación se encuentran Málaga y Sevilla (11% en ambas) y por último Alicante son solo un 8%.

En el punto contrario encontramos a Teruel, donde ninguna vivienda se vendió en menos de una semana, y a continuación las ciudades de Melilla (5%), Soria (6%), Huesca, Lugo, Almería, Cádiz y León (que comparten un 7%). La lista con tasas de un solo dígito se completa con Badajoz, Alicante, Jaén y Las Palmas de Gran Canaria (con un 8%), y Granada, Salamanca y Girona con un 9%.

Provincias

Guadalajara es la provincia en la que se ha dado un mayor porcentaje de “ventas exprés”, alcanzando al 17% de las registradas en idealista en el cuarto trimestre. Le siguen las provincias de Vizcaya (16%), Álava (16%), Albacete, Valencia, Navarra, Ávila y Madrid (14% en las 5 provincias).

Con un 13% están A Coruña, Málaga y Guipúzcoa, mientras que en Cantabria, Huesca y Asturias la tasa se sitúa en el 12%.

Teruel es la provincia con menor incidencia de las ventas exprés, con el 3% de las ventas del cuarto trimestre.

Le siguen Almería (5%), Lugo, Soria y Jaén (que comparten un 6%).