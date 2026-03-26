Los pacientes reclaman solución urgente a la huelga general de médicos

Jueves, 26 Marzo 2026 16:35

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), que agrupa a 47 federaciones y asociaciones de pacientes crónicos de ámbito estatal, ha reclamado al Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas y a los representantes del colectivo médico que aprovechen la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes para dar un paso real hacia la resolución del conflicto abierto en torno a la huelga médica.

La POP ha asegurado en un comunicado que es posible avanzar para poner fin a esta crisis que está perjudicando especialmente a los pacientes y ha rogado al Ministerio de Sanidad, a las consejerías de Sanidad, al comité de huelga y al Foro de la Profesión Médica que consigan “acercar posturas” porque es fundamental y urgente que el Consejo Interterritorial incluya en su orden del día la situación de la huelga médica, por tratarse de una gran oportunidad para favorecer una salida.

La Plataforma ha considerado que “cada día que pasa es una oportunidad perdida para la salud de todos”.

Por ello, ha reclamado mayor información sobre el estado de las negociaciones, sobre los puntos de desacuerdo que siguen dificultando el proceso y sobre las medidas que puedan adoptarse a corto plazo para reducir el impacto asistencial del conflicto.

“Solicitamos transparencia en las negociaciones. Estamos padeciendo esta huelga desde la confusión, sin entender por qué el Estatuto Marco no es suficiente para nuestros médicos, qué temas son competencia de los servicios de salud y, si hay algo que se pueda negociar, que se negocie. También pedimos que se establezcan vías de diálogo constructivo que no pasen por más días de huelga. Los pacientes no podemos más y es muy complejo de entender”, ha manifestado la presidenta de la POP, Carina Escobar.

“Nuestra plataforma mantiene la mejor disposición para ayudar en esta situación, que puede desembocar en una crisis sanitaria por la falta de atención médica y los retrasos que estamos sufriendo”, ha reiterado.

Ante una situación que se prolonga desde hace meses y que sigue generando cancelaciones, demoras, incertidumbre y un evidente desgaste del sistema sanitario, la POP ha insistido en que los pacientes “no pueden seguir esperando”.

Cada jornada de conflicto sin avances concretos se traduce en “más sufrimiento, más angustia y más dificultad para acceder en tiempo y forma a consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones y seguimiento clínico, especialmente en el caso de las personas con enfermedades crónicas, que dependen de una atención continuada, coordinada y previsible”.

La POP ha expresado su preocupación por la falta de avances suficientes y por la persistencia de posiciones enfrentadas que, lejos de acercar una salida, prolongan un escenario de tensión que impacta de lleno en la atención sanitaria.

Por ello, ha considerado imprescindible que las próximas reuniones, como el Consejo Interterritorial de Salud de este viernes, sirvan “no solo para escenificar voluntad de diálogo, sino para activar una negociación útil, transparente y orientada a resultados”.

La Plataforma ha valorado que se estén abriendo espacios para retomar las conversaciones y que distintas administraciones hayan planteado fórmulas para favorecer el entendimiento.

Sin embargo, ha recordado que lo verdaderamente importante no es el formato en sí mismo, sino que exista “una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos, con información clara, interlocución real y compromiso por ambas partes”.



"La ciudadanía, y especialmente los pacientes, tienen derecho a saber qué se está discutiendo, qué margen de acuerdo existe y qué pasos concretos se van a dar para evitar que esta situación siga deteriorando la atención", ha señalado.

La POP recuerda que la sanidad no puede funcionar en un marco de confrontación permanente porque el Sistema Nacional de Salud necesita acuerdos, estabilidad y capacidad de respuesta.

Asimismo, la POP reclama que la reunión permita también aclarar qué plantean las comunidades autónomas para contribuir a una salida del conflicto, qué margen de actuación asumen desde sus competencias y cómo piensan evitar que los pacientes sigan soportando sus consecuencias.»

Finalmente, la POP ha realizado un llamamiento al Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas y a los representantes del colectivo médico para que “refuercen la capacidad de entendimiento, prioricen los puntos de encuentro y sitúen el interés general y la protección de los pacientes por encima de cualquier diferencia” ante la reunión de este viernes, que debe ser “una oportunidad para reconducir el conflicto y avanzar, de una vez, hacia una salida viable, responsable y urgente”.



