En la última década, 460 personas perdieron la vida en accidente de tráfico durante Semana Santa

Miércoles, 25 Marzo 2026 14:54

En la última década, 460 personas han perdido la vida en accidente de tráfico en España durante la Semana Santa y más de 33.000 han resultado heridas. El peor momento: la Operación Salida, y más concretamente, el domingo anterior a la Semana Santa (Domingo de Ramos), que es el día con mayor proporción de accidentes mortales.

Semana Santa se ha consolidado como uno de los periodos con mayor intensidad de tráfico en las carreteras españolas.

Y es que en apenas unos días, millones de personas se desplazan hacia una amplia variedad de destinos vacacionales, lo que provoca grandes retenciones en una parte importante de las carreteras de nuestro país.

Desde 2019, el año previo a la pandemia, la media diaria de retenciones en Semana Santa ha crecido un 30 por ciento, mientras que los desplazamientos de larga distancia se han incrementado un 12 por ciento.

En este contexto de elevada movilidad, la siniestralidad también aumenta.

Entre 2015 y 2024 se registraron cerca de 24.000 accidentes de tráfico en Semana Santa, con un balance de 460 personas fallecidas y más de 33.000 heridas.

Los datos reflejan, además, un incremento en la gravedad de los siniestros, ya que, durante estos días, la proporción de accidentes graves en carretera (con fallecidos o heridos hospitalizados) es casi un 11 por ciento superior a la media anual alcanzando un 14,6 por ciento en el conjunto de España.

Una cifra que se supera ampliamente en Castilla y León, que alcanza un 22,8 por ciento de los accidentes.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024)”, elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con FESVIAL.

El informe, que analiza el total de accidentes de tráfico ocurridos en España en Semana Santa entre 2015 y 2024 a 30 días del siniestro, se completa con una encuesta realizada a 1.700 conductores mayores de 18 años de toda la geografía española para conocer sus hábitos y opiniones.

Con este informe, la Fundación Línea Directa busca sensibilizar a los conductores españoles sobre el riesgo que implica conducir en la primera escapada vacacional del año.

En palabras de su directora general, Mar Garre, “la Semana Santa constituye el primer gran reto del año en materia de seguridad vial, por lo que es vital que los conductores tomen conciencia y se impliquen. Cumplir las normas, afrontar con calma las retenciones, y seguir las recomendaciones de la DGT nos permitirá seguir avanzando hacia el objetivo de las cero muertes en carretera”.

Accidente más habitual en Semana Santa

La Operación Salida concentra más accidentes que la Operación Retorno, especialmente el viernes (10,4%) y el sábado (10,5%) previos.

Por su parte, el Domingo de Ramos es el día con mayor proporción de accidentes mortales (4,9% sobre los accidentes con víctimas ocurridos ese día).

En cuanto al tipo de vía, la mayoría de los accidentes sucedidos en Semana Santa se producen en carreteras convencionales, donde tiene lugar el 63,5% de los siniestros, principalmente en tramos rectos, aunque los ocurridos en curva aumentan notablemente respecto al resto del año.

En cuanto a la tipología del accidente, las salidas de vía son los más habituales cuando no hay colisión (38%), mientras que, si hay colisiones, el alcance es el más habitual (20%).

Por tipo de vehículo, 6 de cada 10 vehículos implicados son turismos, aunque, durante estos días también se observa un incremento de los accidentes que involucran a otro tipo de vehículos, como motocicletas y bicicletas, principalmente.

El perfil de las víctimas en accidentes sucedidos en vías interurbanas muestra una clara predominancia masculina, ya que el 61% son hombres con una edad de entre 31 y 45 años (28%).

Este patrón coincide con el de los conductores implicados en los siniestros, que también suelen ser hombres (76%) del mismo rango de edad y con una experiencia al volante de más de 20 años.

Por su parte, los siniestros más frecuentes en ciudad son las colisiones frontolaterales (27%), seguidas de los atropellos (17%), aunque estos últimos se sitúan por debajo de la media anual. En este entorno, más de la mitad de los vehículos implicados en siniestros son turismos (51%) y un 28% corresponde a motocicletas.

El perfil de la víctima vuelve a ser un hombre (61%), con una edad comprendida entre los 18 y los 30 años, mientras que los conductores implicados suelen ser también hombres (74%), de entre los 31 y los 45 años.