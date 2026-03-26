AEMET avanza su primera previsión meteorológica para Semana Santa

Jueves, 26 Marzo 2026 16:57

A pocos días del éxodo vacacional que supone la Semana Santa, la AEMET ha publicado la primera de sus predicciones diarias con la previsión meteorológica para estos días marcados en el calendario festivo en muchas familias.

En esta predicción de la agencia se avanza el tiempo que hará desde este jueves 26 de marzo hasta el miércoles 1 de abril.

La AEMET divide este periodo en dos bloques, desde el jueves 26 hasta el sábado 28 y desde el domingo 29 hasta el miércoles día 1.

Del jueves 26 al sábado 28 de marco, AEMET prevé días de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos.

No obstante en el extremo norte peninsular y Baleares si se espera abundante nubosidad y precipitaciones, de nieve en montaña, y que serán poco probables el viernes 27.

También podrá darse alguna llovizna en el Estrecho y Alborán.

Las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada el jueves, con oscilaciones el resto del periodo.

Se darán heladas en entornos de montaña y en puntos de la meseta Norte.

Predominará el viento de componente norte, fuerte con rachas muy fuertes en regiones del cuadrante nordeste, Baleares y litorales de Galicia, así como de levante en el Estrecho y Alborán.

De domingo 29 a miércoles 1 de abril

Durante este periodo el escenario más probable apunta a que se mantenga un situación de estabilidad en la Península similar a la recién descrita, con cielos poco nubosos en general y quedando las precipitaciones restringidas al extremo norte, en forma de nieve en el Pirineo.

No obstante, el descuelgue de un sistema de bajas presiones sobre el Mediterráneo provocará un aumento de la inestabilidad en Baleares, con precipitaciones que podría ser fuertes en especial al inicio del periodo.

Con una elevada incertidumbre en su posicionamiento, este sistema también podría afectar a la Península, quedando abierta la posibilidad de que las precipitaciones acabaran dándose en regiones de los tercios este y sur peninsulares, sin descartarlas fuertes y abundantes en caso de producirse.

Se espera un aumento en las temperaturas, salvo el domingo 29 de marzo cuando descenderán, y se darán heladas en entornos de montaña y puntos de la meseta Norte, cubriendo cada vez menos territorio.

El viento predominante será de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, Baleares y montañas del centro.

En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes, las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso y se podrán dar precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas.