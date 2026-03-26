Los celestes viajan a Canarias a disputar primera plaza a C.V. Guaguas

Jueves, 26 Marzo 2026 17:21

Grupo Herce Soria tomará el puente aéreo con destino a Las Palmas de Gran Canarias con la intención de disputarle la primera plaza a C.V. Guaguas en la última jornada de la liga regular de la Superliga de voleibol. En las Islas Canarias conocerá su rival para el primer cruce de los play-off por el título.

Los de Alberto Toribio tienen la posibilidad de terminar primeros en esta primera fase de la competición y para ello necesitan ganar por 3-0 ó 3-1 a Guaguas, el actual líder con tres puntos de ventaja sobre los sorianos.

El entrenador del equipo soriano, Alberto Toribio, ha reconocido este jueves a los periodistas que esta posibilidad es un "aliciente", unos números que reflejan la buena temporada que ha realizado hasta la fecha.

"Para nosotros es un aliciente llegar a último partido con la primera plaza en juego. Quizás no es el objetivo más importante pero sí que ese aliciente nos tiene que permitir dar un poquito más", ha apuntado.

El cierre de la fase regular de la Superliga marcará las posiciones finales de los ocho primeros equipos que disputarán la fase de play off por el título.

Si Grupo Herce Soria termina finalmente primero, se cruzaría con un viejo conocido como el C.V. Unicaja Almería.

Si termina segundo en la fase regular de la Superliga, su rival saldría del C.V. Teruel, Valencia y Cisneros Tenerife.

Estos tres equipos se disputarán en la última jornada el orden del quinto al séptimo puesto en la clasificación. El séptimo será el rival de Grupo Herce Soria.

El C.V. Teruel, que suma 31 puntos, recibe en su cancha al Cisneros Tenerife, que tiene 32 puntos en la clasificación. El Valencia, también con 32 puntos, visita la cancha del C.V. Almería.