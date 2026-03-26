Cadetes e infantiles del Sporting inician camino hacia Campeonato de España de Selecciones

Jueves, 26 Marzo 2026 12:43

Trece jugadores del Sporting Santo Domingo participarán en las concentraciones que la Federación de Voleibol de Castilla y León organiza durante las vacaciones de Semana Santa -del 27 al 29 de marzo- con el objetivo de ir perfilando los combinados que acudan, a finales del próximo mes de junio, al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA).

Se trata de los cadetes Héctor López, Macarena Corredor, Claudia Gómez, Maya González, Amaia Rubio y Chantal Zamora y las infantiles María Algarabel, Juncal Andrés, Vanessa Draganescu, Marta Largo, Adriana Mateos, Aisha Ramírez y Celia Romero. A ellos se une la infantil Carmen Calvo, inscrita en la concentración abierta que se convocó para ocupar las plazas disponibles.

Serán 28 las jugadoras cadetes (nacidas en 2010 y 2011) que tratarán de demostrar en Palencia que tienen un hueco entre las 14 componentes de la selección de Castilla y León que compita en el CESA, que está previsto que se desarrolle en Lugo del 25 al 28 del próximo mes junio.

Las cinco integrantes del Sporting Santo Domingo A de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad ya participaron en la supervisión de Carnaval, en la que también estuvieron cuatro de las infantiles del Hospital Latorre Sporting A (Vanessa Draganescu, Marta Largo, Aisha Ramírez y Celia Romero).

En la localidad palentina de Venta de Baños -con 30 jugadoras nacidas en 2012 y 2013 confirmadas- también se ejercitarán sus compañeras de equipo María Algarabel, Juncal Andrés y Adriana Mateos.

A los nombres de estos trece jugadores se suman los de los cadetes e infantiles que, a raíz del acuerdo de colaboración suscrito entre los dos clubes de la capital, conforman los equipos que compiten bajo la denominación de Río Duero Sporting.

Se trata de los cadetes Elías Kabbabe, Sergio Martín, Ángel Soria y Asier Trouillet y de los infantiles Adrián Alonso, Marcos Asensio, Iker Asensio, Víctor Blázquez, Ander Hernando, Lucas Romero y Pablo Toribio.

En la concentración abierta participarán el cadete Hugo García y el infantil Miguel de Vicente.

Tras las sesiones de trabajo de Semana Santa, se espera que las cuatro preselecciones regionales vuelvan a concentrarse de nuevo a comienzos de mayo. La plata infantil masculina de 2024 es el mejor resultado cosechado por Castilla y León en el CESA en los últimos años.