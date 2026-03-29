Los celestes se medirán al Pamesa Teruel en cuartos de lucha por título de Superliga

Domingo, 29 Marzo 2026 07:21

Grupo Herce Soria se medirá al Pamesa Teruel Voleibol en la eliminatoria de cuartos de final de los play off por el título de la Superliga, tras perder por 3-0 en su visita a la cancha del C.V. Guaguas, campeón en la fase regular.

Fotografía: María Morales

CV Guaguas ha afianzado su primera plaza de liga regular Regular en duelo directo con el segundo clasificado Grupo Herce Soria.

Los sorianos querían rememorar el triunfo de la primera vuelta, pero el gran momento del cuadro de Sergio Miguel Camarero lo ha impedido.

Los grancanarios han trasladado a la Superliga su rendimiento de la Champions para no dar opción al conjunto de Toribio.

Con el 2-0, los vigentes campeones han hecho cambios en su rotación, pero sin perder rendimiento, para hacerse con la victoria por la vía rápida, y poner su mirada ya en la eliminatoria de cuartos de final ante Unicaja Costa de Almería.

A la vuelta de Semana Santa comenzarán las eliminatorias de cuartos de final que se disputarán al mejor de tres encuentros, el primero en casa del peor clasificado en la liga regular, y los dos siguientes en la pista del mejor clasificado.

Estas son las eliminatorias que definirán al campeón de la SVM:

CV Guaguas – Unicaja Costa de Almería

Grupo Herce Soria – Pamesa Teruel Voleibol

CV Melilla – Conqueridor Valencia

Conectabalear CV Manacor – Cisneros La Laguna

Unicaja Costa de Almería ha completado las eliminatorias por el título tras su triunfo sobre Conqueridor Valencia, mientras en el duelo que definía la quinta plaza, Cisneros La Laguna ha superado en el desempate a Pamesa Teruel Voleibol.

La lucha por la permanencia ha salvado a UC3M Voleibol Leganés y Servigroup Playas de Benidorm con victoria madrileña en el desempate en su enfrentamiento directo, condenando al descenso a Bus Leader San Roque que ha vencido por la vía rápida a CV Melilla.