Los comités de Losán advierten de la falta de un plan de viabilidad real

Jueves, 26 Marzo 2026 17:27

Los comités de empresa de Losán en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia han trasladado su profunda preocupación ante la ausencia de un plan de viabilidad real por parte de la dirección de la compañía.

Según han explicado en un comunicado, en las últimas semanas la empresa ha realizado distintas visitas a las plantas en España con el objetivo de presentar un supuesto plan de futuro.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores han asegurado que no se ha facilitado ningún documento concreto, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones.

En este contexto, los comités han estimado que existe una falta de transparencia en la información trasladada y califican las propuestas planteadas como “irreales e inviables”.

Asimismo, han señalado que no se han presentado planes de reestructuración ni se ha ofrecido información detallada a los trabajadores, a pesar de ser parte directamente afectada.

Los representantes de las plantillas han advertido de que la única alternativa planteada por la empresa pasa por mantener la actividad en algunas plantas sin regularizar las nóminas pendientes ni establecer un calendario de pagos que garantice su abono, lo que está generando una creciente incertidumbre.

En su análisis, los comités han sostenido que no existe en este momento un proyecto industrial sólido, sino una estrategia orientada a salvaguardar los intereses de la propiedad mediante la reducción de deuda y la posible venta de activos.

Además, han recordado que la empresa arrastra una elevada deuda, con consecuencias como el bloqueo de cuentas por impagos a la Seguridad Social, embargos de facturas y el incumplimiento de indemnizaciones reconocidas judicialmente, lo que dibuja un escenario de especial gravedad.

Ante esta situación, los comités han solicitado la apertura urgente de mesas de negociación en las que participen todas las partes implicadas: administraciones públicas, dirección de la empresa y representantes de los trabajadores.

En este sentido, han reclamado la implicación de la SEPI y de las juntas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.

Asimismo, han subrayado el impacto que esta situación está teniendo en la salud de las plantillas, con un aumento de bajas laborales y conflictos derivados de la incertidumbre, así como el incremento de demandas de extinción de contrato, muchas de ellas ya resueltas favorablemente para los trabajadores.

Por último, los comités han expresado sus dudas sobre la viabilidad de que la actual dirección pueda presentar, antes del 29 de abril, un plan real, creíble y con futuro para el conjunto de las plantas en España.