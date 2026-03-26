Las Escolapias de Soria compiten en fase autonómica de "Liga Debate"

Jueves, 26 Marzo 2026 19:12

El equipo de debate del colegio Santa Teresa de Jesús - Escolapias de Soria ha participado en la fase autonómica de la Liga de Debate de Castilla y León, celebrada el pasado 24 de marzo en las Cortes de Castilla y León, después de haberse proclamado ganador de la fase provincial el 2 de marzo.



El grupo, formado por nueve estudiantes de 3º y 4º de ESO, compitió junto a centros representantes de todas las provincias de Castilla y León, en torno a la cuestión propuesta en esta edición: “¿Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres?”.

Con esta participación, el equipo cerró su recorrido en la competición autonómica tras una destacada trayectoria.

Más allá del resultado, desde el centro educativo han destacado en un comunicado la experiencia como “muy enriquecedora”, subrayando el crecimiento del alumnado tanto en habilidades de oratoria como en competencias personales.

La evolución en la capacidad de argumentación, el trabajo en equipo, la seguridad al hablar en público y la gestión emocional son algunos de los aspectos más valorados.

Además, los jueces coincidieron en señalar el elevado nivel de la competición en esta edición, destacando la dificultad para tomar decisiones ante la calidad de los equipos participantes.

El proyecto de debate en el colegio Santa Teresa de Jesús se enmarca dentro de una iniciativa de centro en la que participa toda la comunidad educativa, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la expresión oral entre el alumnado.

Desde el colegio han querido felicitar a todos los centros participantes y, de manera especial, a los clasificados para la final.

Asimismo, el centro ha agradecido a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la organización de esta iniciativa, así como a las Cortes de Castilla y León por acoger la jornada.