Ruiz Zapatero cierra etapa como vicerrector del Campus de Soria

Jueves, 26 Marzo 2026 19:31

El vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, cierra etapa al frente de la comunidad universitaria en Soria y lo hace con la satisfacción de ver avanzar proyectos. Ha pedido dejar de quejarse en Soria de la UVa y ayudarla porque su gestión mejora Soria.

Las elecciones al rectorado de la Universidad de Valladolid celebrarán su primera vuelta el 28 de abril. Previamente, la campaña se prolongará entre el 13 y el 27 de abril.

Si fuera necesario una segunda vuelta, sería el 14 de mayo. A finales de este mes o principios de junio se realizará el relevo en el actual equipo de gobierno

De su etapa al frente del Campus de Soria, Ruiz Zapatero ha subrayado el crecimiento tanto de grados como de máster y ha agradecido la financiación del Plan Soria de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria.

En materia docente, ha destacado la implantación del grado de Actividad Física y Deporte.

En cuanto a infraestructuras, Ruiz Zapatero ha recalcado la puesta en marcha del edificio de investigación, con 18.500 metros cuadrados, cofinanciado por la Junta y la Universidad de Valladolid, en una inversión que superó los 5 millones de euros.

El nuevo edificio ha permitido la implantacion de cuatro empresas tecnológicas con vocación de crear un ecosistema" gestionado por la Fundación universitaria.

De cara al futuro Ruiz Zapatero ha estimado que el Campus de Soria se está quedando pequeño por lo que confía en la construcción en los próximos años de un polideportivo y un edificio para la investigación de ciencias de la salud y que servirá también para trasladar algunos servicios.

Como asignatura pendiente, el vicerrector saliente ha reconocido que deberían haber sido capaces de estabilizar más la plantilla de profesionales docentes investigadores.

“Hemos hecho un esfuerzo notable, pero insuficiente y en la estabilización del personal técnico", ha señalado.

Por último Ruiz Zapatero ha subrayado la presencia constante del rector Antonio Largo en el Campus de Soria durante su mandato y ha pedido dejar de quejarse en Soria de la UVa “porque no nos hace caso” y se le ayude porque su acción mejora con Soria y Soria mejora con la UVa.