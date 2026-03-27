Patrimonio conoce anteproyecto para recuperar muralla de Soria en Palacio de Alcántara

Viernes, 27 Marzo 2026 07:48

La Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha recibido un anteproyecto, promovido por el Ayuntamiento de Soria, para la recuperación de la Muralla de Soria y su entorno en el tramo del Palacio de Alcántara.

El objetivo de la intervención es recuperar la presencia de la muralla en la ciudad y ponerla en valor incorporándola al entramado urbano, devolviéndola parte del protagonismo que tuvo en el pasado y apoyándose en ella para regenerar el entorno próximo.

La propuesta consta de dos fases: restauración y puesta en valor de la muralla tanto en la calle Alberca como en el interior del Palacio de Alcántara mediante la construcción de un pasaje urbano e incluyendo también la consolidación de la estructura de la muralla incluida en el Palacio y vinculada a dicho recorrido urbano; y restauración completa del palacio y construcción de nuevas edificaciones en el interior de la manzana aprovechando parcialmente las existentes para dotación de medios y servicios para el Museo Nacional de Fotografía.

Ante esta propuesta, la Comisión ha informado que no se podrá realizar ningún trabajo hasta la adopción de las medidas de seguridad propuestas por el Ayuntamiento y autorizadas por la Comisión con fecha septiembre de 2025, para asegurar la integridad de la muralla y con el carácter de urgencia ya indicado en acuerdos anteriores.

Concluidos estos trabajos, se realizarán los controles arqueológicos pertinentes y se presentara un proyecto de ejecución en el que se definan correctamente las actuaciones propuestas para su preceptiva autorización por la Comisión.

Se detallará como mínimo: las cotas definitivas de excavación junto a la muralla por el interior y el exterior, incluyendo la sección del foso propuesto; las cotas de plataformas y rampas de la calle Alberca; justificación de la idoneidad de realizar líneas de agua y estanques en un espacio sombrío, de reducidas dimensiones y cercano a la muralla; definición de la iluminación propuesta; y la justificación de la necesidad de que el adarve sea transitable. Paralelamente a la obra se desarrollará un control arqueológico exhaustivo durante las labores de desescombro, orientado a la identificación, recuperación y correcta documentación de posibles evidencias materiales de interés histórico-arqueológico y se presentará un proyecto específico para la restauración de la muralla.

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