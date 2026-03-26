Jóvenes CCOO de Soria celebra asamblea para abordar futuro de la provincia

Jueves, 26 Marzo 2026 14:39

Jóvenes Comisiones Obreras celebrará el próximo sábado una asamblea para abordar el futuro de la provincia de Soria.

La asamblea se celebrará el sábado a las 12 horas, en la sala Marcelino Camacho de la sede de CCOO de Soria, bajo el slogan "Por el futuro de nuestra provincia. Desde la base, juventud sindical”.

La secretaria de Jóvenes CCOO de Soria, Raquel de Vicente, ha invitado a toda la juventud a participar en este encuentro para “debatir sobre las necesidades e inquietudes que nos afectan a día de hoy”.

La participación en esta asamblea es fundamental para fortalecer una voz joven, crítica y comprometida.

La dirigente sindical ha estimado que es indispensable que “los y las jóvenes se comprometan y se movilicen” en estos tiempos complicados.

“En la asamblea queremos generar un espacio donde podamos debatir “sobre las necesidades e inquietudes que afectan a la juventud a día de hoy”, que son muchos. La juventud en Soria se enfrenta hoy a retos marcados “por la despoblación y la falta de servicios”, ha señalado.

La provincia continúa perdiendo a sus jóvenes, quienes se ven obligados a marchar a otras provincias “en busca de mejores oportunidades”.

Los que se quedan, tienen que batallar con la dificultad del acceso a la vivienda.

La asamblea está dirigida a personas menores de 35 años.

“Hablaremos del trabajo que se realiza desde CCOO en Soria, marcaremos las líneas de trabajo para los próximos años y daremos a conocer todas las actividades que hemos llevado a cabo en los últimos años”, ha avanzado De Vicente.

Además, Comisiones obreras también quiere que la asamblea que sea “un espacio de consulta para conocer realmente las preocupaciones de la juventud soriana”: el derecho a la vivienda, la precariedad y el futuro laboral, así como las dificultades en el mundo rural o la organización colectiva. Temas que condicionan nuestro presente y nuestro porvenir.