La Policía Nacional abre las puertas de su Comisaria a los centros escolares en Soria

Jueves, 26 Marzo 2026 14:33

Dentro de las actividades incluidas en el Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos se ofrece la posibilidad, a los alumnos sorianos, de visitar las instalaciones de la nueva Comisaría Provincial.

Desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Soria se sigue trabajando en construir una Policía más cercana y próxima al ciudadano.

Con ese objetivo y dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros educativos y sus Entornos, se abre la posibilidad de realizar visitas a las nuevas instalaciones policiales ubicadas en la calle León nº 5 de esta capital, a los alumnos de los centros educativos sorianos de Educación Primaria.

De esta manera los alumnos conocerán de primera mano las instalaciones policiales, tales como la oficina de expediciones de DNI y pasaportes, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, la sala de reuniones operativas; la galería de prácticas de tiro, la sala de reseñas de policía científica y además se podrán ver los distintos vehículos policiales con los que cuentan los agentes policiales.

Así mismo se facilitará a los alumnos unos consejos de seguridad para prevenir el acoso escolar, ciberacoso, promover el uso seguro de internet etc…

Esta nueva medida se pone en marcha para potenciar el acercamiento de la Institución policial a los jóvenes y que puedan conocer, de primera mano, la labor diaria que se realiza en una comisaría. Con todo ello se busca fomentar la confianza en los agentes, enseñar seguridad y mostrar a los agentes policiales como figuras accesibles, cercanos y de confianza, que les ayudarán y orientarán.

Esta actividad refuerza y complementa otras muchas (charlas de seguridad, exhibición de medios, orientación profesional, etc) recogidas dentro del Plan Director y que, a lo largo de un curso escolar, implementa la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Soria.

Para concretar estas visitas los centros escolares pueden ponerse en contacto con la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de la Comisaria de Soria.