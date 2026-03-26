Soria ¡Ya! no dará su apoyo a Mañueco sin compromisos concretos para Soria

Jueves, 26 Marzo 2026 14:07

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, se ha reunido hoy con Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, en un encuentro que ha calificado de "cordial" y que ha durado una hora y media.

A pesar de todo, desde Soria ¡YA! han lamentado en un comunicado la falta de concreción en los asuntos planteados durante la reunión.

Soria ¡Ya! ha acudido a la cita con un orden del día centrado en los principales problemas estructurales de la provincia: despoblación, sanidad, infraestructuras y ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas.

Sin embargo, según Ceña, las respuestas ofrecidas se han limitado a "poco más que palabras", sin compromisos verificables ni plazos concretos.

En relación con la ley de medidas contra la despoblación, ha señalado que no se ha trasladado ninguna propuesta definida.

En materia sanitaria, la formación ha trasladado su preocupación por las infraestructuras pendientes —hospitales, centros de salud y consultorios rurales—, por las vacantes sin cubrir que retrasan la atención y obligan a desplazamientos innecesarios, y por la situación en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

Ceña ha pedido explicaciones "claras y transparentes" tras las dimisiones del gerente y del responsable del área económica, así como por la investigación abierta por posibles delitos de prevaricación.

"Habrá responsabilidades políticas, espero", ha advertido.

En el plano político, Ceña ha sido claro: "Soria ¡Ya! no dará su voto, ni siquiera una abstención, a cambio de nada".

Ha subrayado que, pese a presentarse como ganador electoral, Mañueco necesita apoyos para ser investido y dispone de menor margen de negociación que en la anterior legislatura.

Sobre un posible acuerdo del Partido Popular con Vox, ha apuntado que "en Madrid ya parece estar todo decidido" y que el proceso responderá a una estrategia de presión negociadora.