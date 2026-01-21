Carlos Cortés confirma su dominio en el regional de billar de León

Miércoles, 21 Enero 2026 12:49

Carlos Cortés ha revalidado su condición de favorito, pese a atravesar momentos de juego irregular, en la fase final de la tercera prueba del ranking regional de Billar a Tres Bandas, celebrada en la Sociedad Venatoria de León.

En la final, Cortés se ha impuesto de nuevo al veterano Salvador Díez por 40-30, en un duelo que ha exigido una remontada antes del descanso ante el jugador pucelano.

Aún más llamativa fue la reacción firmada en semifinales frente al ponferradino Jesús Antón, cuando logró darle la vuelta a un marcador adverso de 20-3 al intermedio para acabar ganando 40-34.

En el resto de la participación, Pedro Camarero y Jerónimo Miguel alcanzaron los cuartos de final, mientras que Rafael Soto y Eduardo Molina quedaron fuera tras no superar el corte inicial.

La próxima cita del calendario regional está prevista en Valladolid.

De cara a esa prueba, Cortés y Camarero volverán a partir como principales aspirantes, aunque Jerónimo Miguel se consolida como alternativa al alza gracias a una evolución constante torneo tras torneo.