Así fueron los últimos partidos de los equipos de la cantera del CSB

Jueves, 22 Enero 2026 12:12

El Club Soria Baloncesto (CSB) continúa con su trabajo de cantera en el baloncesto soriano. Uno de sus equipos sigue con su buena racha ganadora. Consulte todas las crónicas de la cantera.

1ª División Masculina:

CSB INF TRANSLER

Jornada de descanso

2ª División Masculina:

CSB INF. MAXICOLCHÓN 4 - MARISTAS de BURGOS A 54

Partido contra un rival de nuevo de la parte alta de la tabla en la clasificación general que cuenta con muchos jugadores de gran tamaño y superioridad física.

En cualquier caso, la mala defensa y las pérdidas de balón causadas por la presión de los burgaleses consiguieron cerrar el marcador antes del descanso.

Aún así, la segunda parte tuvo altibajos en los que pese al resultado adverso, los sorianos no bajaron los brazos y elaboraron jugadas de un gran mérito en ataque con mayor acierto debajo del aro y sacando faltas a favor en ataque.

En cuanto a la defensa, el equipo local desplegó su buen hacer y estrategias trabajadas en los entrenamientos que en la primera mitad no supieron hacer.

El equipo debe de seguir trabajando y metiendo presión para poder ganar algún partido en la segunda vuelta.

TIZONA B 53 - CSB CAD. FORGASA 69

Partido en donde el CSB se lleva una victoria muy trabajada y de mucho mérito.

Los dos primeros cuartos estuvieron marcados por la igualdad competitiva, pero ciertas imprecisiones hicieron que los locales se fueran a los vestuarios cuatro abajo.

Tras una mala salida después del descanso, marcando un parcial de 8/0 en contra, el equipo supo recomponerse y reaccionar siguiendo las pautas claramente marcadas, desplegando una defensa contundente y agresiva lo que les permitió recomponer la marcha del partido, hacer la remontada y conseguir un gran resultado final.

Esta semana ha sido claramente un punto de inflexión para el equipo tanto a nivel de entrenamientos como en el partido, Una semana donde han dado el salto hacia adelante y que deben de seguir así para lograr los objetivos marcados para esta temporada.

CSB CAD. CODESIAN 87 - MARISTAS BURGOS B 37

Nueva victoria de los locales que salieron a la cancha con las ideas muy claras de lo que tenían que hacer demostrando su gran diferencia con el rival desde el minuto uno terminando el primer parcial 32 a 9.

Esta dinámica siguió así tras el paso por los vestuarios no dando demasiadas oportunidades al rival y desplegando una vez más su gran nivel de juego, actitud y acierto debajo del aro.

CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 47 - CB TIZONA B 77

Último partido de la primera vuelta donde la misma dinámica de los partidos anteriores con pérdidas de balones innecesarias donde los fallos debajo del aro y en tiros sencillos unido a la poca efectividad en los libres lastraron al equipo que empezó ya en el primer cuarto a remolque con pérdidas de balones derivadas de la falta de concentración y malas decisiones.

Aún así el equipo mejoró en defensa y demostró mejor actitud pero deben de seguir trabajando para mejorar la parte ofensiva.

CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 66 - CD BALONCESTO VENTA DE BAÑOS 59

Victoria en casa de los sorianos ante un durísimo rival que controló el ritmo del partido durante todo el encuentro.

Las pérdidas en ataque por parte de los sorianos permitieron al equipo visitante correr y anotar con facilidad consiguiendo hasta una ventaja de 10 puntos al comienzo del tercer cuarto.

La defensa del CSB subió enteros y el acierto en momentos claves desde la línea de tres permitió recuperar distancia y llevarse finalmente la victoria tras un gran esfuerzo colectivo.

Minibasket Masculino Provincial:

CSB MIN. NOVATION 73 - MARISTAS DE BURGOS 47

Partido muy irregular marcado por una primera parte donde hubo muchas faltas de concentración.

Una primera parte donde no se cerró el rebote, no se hizo buen balance defensivo y el ataque era muy individualista en líneas generales.

En la segunda parte, el equipo soriano desplegó sus mejores armas e hicieron un buen juego por parte de todos, el equipo subió la intensidad, ganó en velocidad y en eficacia debajo del aro, haciendo buenas jugadas de equipo. El buen balance defensivo permitió correr y en el contraataque conseguir canastas fáciles.

En la segunda parte se compartió más la pelota subiendo la agresividad e intensidad lo que llevó a un buen resultado final.

2ª División Femenina:

CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 14 - SAN PABLO A 64

Partido de las sorianas ante un equipo muy superior físicamente en el que compitieron a un buen nivel hasta la segunda mitad pero un mal regreso de los vestuarios con falta de concentración y errores innecesarios llevaron al equipo visitante a tomar una ventaja insalvable para las sorianas que se quedaron sin opciones de poder ganar el partido.

El partido debe servir para quitarse el miedo a entrar a canasta, demostrando una mayor autoexigencia personal y demostrando una mayor capacidad a la hora de recoger rebotes.

CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 24 - JUVENTUD ARANDA 34

Gran partido de las sorianas en el que un primer cuarto horrible por constantes fallos en canastas fáciles y tiros libres hicieron imposible remontar y decantaron la balanza al lado del equipo visitante.

Cabe recalcar la lucha e intensidad que nos hicieron recortar la diferencia a 4 puntos a falta de 5 minutos para el final.

Es un equipo que tiene capacidad para iniciar mejor la segunda vuelta.

FDR BASKET 63 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 38

Dura derrota en un partido muy condicionado por las bajas del equipo de las sorianas lo que lastró al equipo desde el comienzo que entraron con demasiado miedo a la cancha quizás pensando más en las que no estaban que en lo que eran capaces de hacer, esta falta de concentración hizo que ya en el primer cuarto el FDR se pusiera por delante 19 a 4.

El CSB intenta corregir errores y en especial el rebote defensivo alternando individual y zona consiguiendo sacar algunos buenos contraataques y empezar a competir en este partido en el resto de cuartos.

Pese a la derrota, hay que destacar que las chicas del CSB no bajaron en ningún momento los brazos y siguieron luchando con una actitud de 10 hasta el último segundo

El CSB CYONA Construcciones cierra una buena primera vuelta a 1 victoria de los puestos de play off.

CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ

Jornada de descanso.

Minibasket Femenino Provincial:

BFB FUNDACIÓN CÍRCULO 20 - CSB RED DE CALOR 55

A las sorianas les costó entrar en el partido y despegarse en el marcador por las abundantes pérdidas.

Poco a poco el equipo visitante fue cogiendo ventaja a través de una defensa intensa y superioridad física.