Muchas novedades en la Arganza Trail

Martes, 06 Abril 2021 08:15

El Club de Montaña Los Pelendones ha emitido un comunicado en el que avanza que la próxima edición del Arganza Trail–Cañón del Río Lobos de 2021 será especial y tendrá muchas novedades.

Todas las medidas tomadas y las modificaciones con respecto a otros años han sido valoradas para reducir al máximo los posibles riesgos que pudiera haber.

Aunque no se puedan mantener muchas cosas como otros años, el club ha hecho lo posible para, por lo menos, hacer algo parecido.

La carrera tendrá lugar el domingo 23 de mayo de 2021 a partir de las 10:00 horas desde las Eras de Arganza, pedanía de San Leonardo de Yagüe que está situada a 2 kilómetros de éste, donde estará ubicada la salida y la meta de la prueba.

Será una única carrera que se desarrollará al estilo alpino sobre un recorrido aproximado de 26 kilómetros por el monte de San Leonardo, con un desnivel positivo de 1300 metros y un acumulado de 2600 metros.

Estilo alpino hace referencia a unas condiciones de práctica del montañismo en las que las carreras por montaña se practican de forma autosuficiente: El/la corredor/a transporta todo lo necesario (comida, bebida, equipo necesario, etc..) durante el recorrido.

No habrá avituallamientos durante el recorrido por lo que el corredor deberá de llevar el suyo propio de obligado cumplimiento y en todo momento.

Tod@ participante debe tener a su disposición la lista completa del material mínimo obligatorio que deberán portar l@s corredores durante la carrera:

- Mochila o similar destinado a transportar el material obligatorio durante la carrera.

- Manta Térmica de supervivencia de mínimo 1,40m x 2m.

- Teléfono móvil encendido y con el número facilitado por la organización.

- Reserva de agua de mínimo de 1 litro.

- Reserva alimentaria de mínimo 2 barritas energéticas.

- Silbato.

- Mascarilla sanitaria.

Tod@s los participantes deben presentar su material obligatorio, para poder participar en la carrera, y se compromete a llevarlo con él durante toda la prueba.

L@s participantes deberán aceptar y cumplir las condiciones establecidas dentro del protocolo COVID-19 del plan de seguridad del Arganza Trail-Cañón del Río Lobos 2021 t rellenar y entregar a la organización para poder recoger el dorsal una serie de documentos reflejados en el reglamento.

Habrá un máximo de 200 participantes en la prueba, comenzando las inscripciones el 7 de abril de 2021, hasta agotarse ó hasta la fecha del 10 de mayo de 2021.

El importe de la inscripción será de 16 euros para l@s corredores federad@s con licencia FEDME del año en vigor y 22 euros para l@s no federad@s.

La inscripción te da derecho a: participar en la carrera, bolsa del corredor, aparcamiento gratuito, avituallamiento de meta y asistencia sanitaria.

Debido a las nuevas medidas sanitarias establecidas en la presente edición no se podrá contar con los siguientes servicios: servicio de guardarropía, servicio de guardería, carrera Corremontes, servicio de masajes, duchas, avituallamientos en carrera, brieffing o charla técnica presencial, comida al finalizar la carrera.

La recogida de dorsales sólo se podrá efectuar el domingo día 23 en la zona de salida desde las 7:30 horas. Será personalizada y a cada dorsal le corresponderá una mesa de recogida y un horario que se anunciará previamente, quien no cumpliera su horario se quedará para el final.

Tiempos de corte en la carrera:

1º Tiempo de corte: 1 h 45´ / Km 12 (salida túnel entrada al cañón)

3º Tiempo de corte: 3 h 00´ / Km 23 (inicio senda de los elefantes)

4º Tiempo de corte: 3 h 30´ Meta

Sólo existirá una única categoría, absoluta, pudiendo formar parte de ella todas aquellas personas a partir de 18 años cumplidos.

Tendrán trofeo l@s primer@s clasificad@s tanto de la categoría masculina como femenina.