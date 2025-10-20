Sanidad reconoce con sello 'Sacyl Excelente' a 16 servicios hospitalarios y seis centros de Salud

Lunes, 20 Octubre 2025 15:33

La Consejería de Sanidad ha reconocido con el sello ‘Sacyl Excelente’ de nivel ‘inicial’ a cinco Equipos de Atención Primaria y once servicios hospitalarios, con el nivel ‘avanzado’ a uno de Primaria y a tres servicios hospitalarios y el reconocimiento de nivel ‘excelente’ ha sido otorgado a dos servicios hospitalarios de Castilla y León.

El objetivo general del sistema es involucrar a los profesionales que integran las unidades asistenciales para la mejora de la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes, así como identificar, premiar y visibilizar las unidades que buscan la excelencia.

El listado de Equipos de Atención Primaria (EAP) y Servicios Hospitalarios que han alcanzado el reconocimiento en el modelo Sacyl Excelente es:

- Reconocimiento de nivel inicial:

Servicio de Medicina Intensiva (Complejo Asistencial de Ávila)

Servicio de Cardiología (Complejo Asistencial Universitario de Burgos)

EAP Aranda Sur (Gerencia de Atención Primaria de Burgos)

EAP Torquemada (Gerencia de Atención Primaria de Palencia)

Servicio de Cirugía Torácica (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Hematología (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Neurocirugía (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Pediatría (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Pediatría (Complejo Asistencial Universitario de Soria)

Servicio de Urología (Complejo Asistencial Universitario de Soria)

EAP Almazán (Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria)

Servicio de Cirugía Torácica (Hospital Clínico Universitario de Valladolid)

EAP Delicias II (Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste)

EAP Villafrechós (Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste)

Servicio de Medicina Intensiva (Hospital Universitario Río Hortega)

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial (Hospital Universitario Río Hortega)

- Reconocimiento de nivel avanzado:

Servicio de Cirugía Pediátrica (Complejo Asistencial Universitario de Burgos)

Servicio de Nefrología (Complejo Asistencial Universitario de León)

Servicio de Urgencias (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

EAP La Victoria (Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este)

- Reconocimiento de nivel excelente:

Servicio de Cardiología (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Anestesia y Reanimación (Hospital Clínico Universitario de Valladolid)

Sacyl Excelente es un sistema propio de reconocimiento que ha diseñado la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para distinguir a aquellas unidades asistenciales (Equipos de Atención Primaria y Servicios Hospitalarios) que cumplan con los más exigentes requisitos que les permitan desarrollar una atención de la máxima calidad y obtener los mejores resultados en salud.

Para ello, se plantea una ruta de mejora hacia la excelencia en la que se establece un sistema de reconocimiento progresivo con tres niveles.

El inicial es el más básico con un sistema de gestión en el que realiza de forma óptima todas las tareas fundamentales y más importantes.

El nivel avanzado es el intermedio y conlleva que el EAP o el Servicio Hospitalario haya desarrollado un sistema de gestión avanzado con un papel importante en aspectos como el rediseño de los procesos o de los sistemas de información.

Por último, el reconocimiento de nivel excelente es el de la máxima exigencia y significa que hay un sistema de gestión muy avanzado, siendo un modelo de referencia para otras unidades.