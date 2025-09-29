Sanidad inicia el 14 de octubre campaña de vacunación frente a virus respiratorios

El próximo 14 de octubre comenzará en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, la población diana. Dos semanas antes, el 1 de octubre, lo hará con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses y 8 años (inclusive) y las embarazadas.

Para la campaña 2025-2026, la Consejería de Sanidad ha comprado 765.650 dosis de vacunas frente a la gripe, con un gasto total de 9.485.637 euros, incluida la vacuna intranasal destinada a la población infantil de 24 meses a 8 años.

A esto se suma el presupuesto de 2.825.680 euros para la adquisición de las 13.000 dosis de anticuerpo monoclonal (Nirsevimab) frente a VRS para la población infantil, así como 5.782.400 euros más destinados a las 50.000 dosis frente a VRS para personas institucionalizadas. Por lo tanto, el Gobierno autonómico realizará una inversión total de 18.093.717 euros en la campaña de vacunación 2025-2026.

En lo referente a la vacunación frente a la gripe, la campaña irá dirigida de manera escalonada a aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección por gripe y a las personas que pueden transmitirla a otras con un alto riesgo de complicaciones.

El objetivo de la vacunación frente a la COVID-19 es reforzar la protección de las personas más vulnerables para reducir la morbimortalidad y el impacto de esta enfermedad sobre la capacidad asistencial.

Este año, las recomendaciones para gripe y COVID-19 son diferentes para determinados grupos de población diana

La vacunación frente a la gripe está recomendada para los siguientes grupos de población:

Por mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer la infección:

Personas de 60 o más años.

Población infantil entre 6 meses y 8 años (inclusive).

Personas a partir de 9 años hasta 59 con las siguientes condiciones de riesgo: Internas en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas. Diabetes mellitus y Síndrome de Cushing. Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en la infancia). Enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma. Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico. Hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples. Asplenia o disfunción esplénica grave. Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo. Enfermedades neuromusculares graves. Inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplante, déficit de complemento y terapia CAR-T). Cáncer y hemopatías malignas. Enfermedad inflamatoria crónica. Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. Enfermedad celíaca. Fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear o en espera del mismo.

Personas fumadoras.

Todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).

Personas de 5-18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

Para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad:

Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados.

Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local, así como las Fuerzas Armadas. Bomberos. Servicios de protección civil.



Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen riesgo de presentar complicaciones en caso de padecerla:

Personas que proporcionen cuidados domiciliarios y convivientes con pacientes recogidos en el apartado A, incluyendo a los cuidadores principales y convivientes de los menores de 6 meses.

Personal y estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, centros de menores, tanto de atención primaria como hospitalaria, así como personal de oficinas de farmacia.

Otros grupos de riesgo:

Personal docente de cualquier nivel educativo.

Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre (aves, jabalíes o mustélidos), como ganaderos, veterinarios, trabajadores de granjas, cazadores, ornitólogos, agentes de medioambiente, personal de zoológicos, etc. La finalidad es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.

En el caso de la vacuna frente a COVID 19, los grupos diana en los que se recomienda la vacuna son los siguientes:

Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección:

Personas de 70 o más años.

Personas con especial vulnerabilidad: inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento).

Personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas.

Personas a partir de 12 años pertenecientes a grupos de riesgo o con inmunosupresión grave: Diabetes mellitus. Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en la infancia). Enfermedades crónicas cardiovasculares (entre ellas HTA con afectación cardíaca), neurológicas o respiratorias (incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística, asma). Enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y 5. Síndrome nefrótico. Hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples. Asplenia o disfunción esplénica grave. Cáncer y hemopatías malignas. Enfermedad hepática crónica. Enfermedades neuromusculares graves. Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.

Todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Personas entre 6 meses y 11 años de edad con condiciones asociadas a un aumento importante de riesgo de enfermedad grave (trasplante de progenitores hematopoyéticos, algunas inmunodeficiencias primarias y adquiridas, recibir terapias inmunosupresoras, cáncer, enfermedades crónicas cardiovasculares graves, enfermedades crónicas respiratorias graves (incluyendo asma grave) y enfermedades neurológicas o neuromusculares graves.

Y como medida de protección personal, los siguientes grupos que así lo deseen podrán recibir la vacuna:

Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados

Convivientes o cuidadores de aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo.

Vacunas frente a la gripe

En concreto, las vacunas disponibles corresponden a cinco tipos que se irán recibiendo en una o varias entregas semanales en los diferentes puntos de vacunación:

200.000 dosis de vacuna inactivada trivalente que se puede administrar a partir de los 6 meses, destinadas para la población infantil entre 6 y 23 meses, para los grupos de riesgo entre 9 y 59 años y embarazadas.

475.000 dosis de vacuna inactivada adyuvada, para población general a partir de los 60 años no institucionalizada.

50.000 unidades inactivadas trivalentes con alta carga antigénica, destinada a población mayor de 60 años institucionalizada en residencias de personas mayores y grandes dependientes en sus domicilios.

650 vacunas inactivadas trivalentes, para personas alérgicas a antibióticos.

40.000 dosis de vacuna atenuada trivalente de administración intranasal cuya población diana son los niños y niñas entre 2 y 8 años inclusive.

Este año se continúa utilizando la vacuna adyuvada en la población de 60 años y más, que ofrece mayor inmunogenicidad y protección en adultos más avanzada que las vacunas sin adyuvante. Adicionalmente, como novedad, este año la vacuna intranasal se dirige a niños entre 5 y 8 años inclusive, aumentando las cohortes a vacunar.

(*) La distribución por provincias de las diferentes vacunas se aporta en archivo adjunto.

Vacunas frente a la COVID-19

La vacuna que se va a administrar frente a la COVID-19 en la temporada 2025-2026 es la vacuna monovalente frente a la nueva variante LP.8.1 de la cepa ómicron, que asegura la protección frente a las cepas circulantes de SARS-CoV-2.

Hasta la penúltima semana de octubre, Castilla y León recibirá del Ministerio de Sanidad 408.960 dosis de vacunas frente a la COVID-19. Estas vacunas se reciben semanalmente, desde la primera semana de septiembre, en los nueve Servicios Territoriales de Sanidad.

Fechas, citas y puntos de vacunación de gripe y COVID

La campaña de vacunación frente a la gripe y COVID-19 se iniciará en los centros de personas mayores y centros de discapacidad el 1 de octubre y continuará a partir del 14 de octubre para las personas de la población general incluidas en los grupos en los que se recomiendan las vacunas. En el caso de las personas institucionalizadas en residencias, su vacunación se realizará por profesionales sanitarios de cada área de salud de Castilla y León, que acudirán a estas instituciones para administrar ambas vacunas, con la colaboración de los profesionales sanitarios y sociosanitarios de dichos centros. Igualmente, se podrán vacunar a partir del 1 de octubre la población infantil y las embarazadas.

El personal sanitario y sociosanitario podrá recibir ambas vacunas, recomendándose especialmente la vacunación frente a la gripe en sus centros de trabajo, a través de los servicios de salud laboral de referencia. Para el resto de la población incluida en los grupos diana, se establecerán los lugares donde podrán vacunarse y el modo de citación en cada área de salud, de acuerdo con sus circunstancias sociales, poblacionales y sanitarias, entre otras.

La cita para la vacunación podrá solicitarse desde unos días antes del 14 de octubre a través de los canales habituales:

App Sacyl Conecta

Número de teléfono de su centro de salud

Portal de Salud: www.saludcastillayleon.es

Presencialmente en su centro de salud

Inmunización frente a la bronquiolitis por VRS infantil

En el otoño de 2025 se llevará a cabo de nuevo la campaña de inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) con nirsevimab, el fármaco que proporciona inmunidad frente al VRS y cuya infección produce lo que comúnmente conocemos como bronquiolitis.

La inmunización se realizará mediante la administración de una sola dosis de nirsevimab durante la campaña 2025-2026 para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

En función de la fecha de nacimiento, la administración se realizará en el hospital o en el centro de salud:

Los nacidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 recibirán el anticuerpo monoclonal en el hospital al nacimiento.

Los nacidos entre los meses de abril y septiembre, se realizará una campaña de captación específica al principio de la temporada VRS, durante el mes de octubre, administrando la dosis en el centro de salud o centro de vacunación habitual.

Además, se administrará nirsevimab a la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS, entre los que se incluyen:

Prematuros de menos de 35 semanas, una sola dosis antes de cumplir 12 meses (si recibieron una dosis en la temporada anterior podrán recibir una nueva dosis al inicio de la temporada 2024-2025 si todavía no han cumplido 12 meses).

Pacientes con cardiopatías congénitas.

Pacientes con displasia broncopulmonar.

Pacientes con cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar.

Pacientes con otras patologías de base que suponen un gran riesgo para padecer bronquiolitis grave por VRS.

En las personas de los cuatro últimos puntos, se administrará nirsevimab previo al inicio de la temporada de VRS antes de cumplir los 24 meses en el momento de recibir la inmunización. Si ya recibieron una dosis de nirsevimab en la temporada anterior, podrán recibir una nueva dosis en la actual temporada de VRS, siempre que no sean mayores de 24 meses en el momento de la administración.

Para esta inmunización frente a la bronquiolitis se han adquirido 13.000 dosis, con un coste de 2.825.680 euros, que se han repartido así por provincias: 800 dosis para Ávila; 1.850 dosis en Burgos; 1.800 dosis para León; 830 dosis para Palencia; 1.950 dosis para Salamanca; 930 dosis para Segovia; 550 dosis en Soria; 3.320 dosis en Valladolid y 970 dosis para Zamora.

Vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en adultos

Como novedad, la Consejería de Sanidad inicia en 2025 la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas y grupos de riesgo a partir del 1 de octubre.

El virus respiratorio sincitial (VRS) constituye una de las principales causas de infección en las vías respiratorias inferiores y puede conducir a complicaciones graves como la exacerbación de enfermedades subyacentes. Clásicamente, se ha asociado con bronquiolitis y neumonía en la población infantil, pero también causa una importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, especialmente en mayores de 65 años, personas con enfermedades pulmonares o cardíacas graves y en individuos inmunodeprimidos.

La gravedad de la enfermedad está asociada a la edad y las condiciones de riesgo. Además de la carga de enfermedad que se produce en el adulto mayor, se dispone de evidencia científica del riesgo aumentado de enfermedad grave por VRS en aquellas personas que están institucionalizadas de manera prolongada.

La vacunación tiene como objetivo reducir la morbilidad y mortalidad asociada a la infección por VRS, por ello, se dirige fundamentalmente a proteger a las personas que tienen mayor riesgo de presentar enfermedad grave por VRS.

En esta temporada en Castilla y León se vacunará a personas con las siguientes condiciones:

Personas institucionalizadas en centros de personas mayores o centros de atención a la discapacidad.

Personas que hayan recibido un TPH o TOS en los dos últimos años y trasplantados de pulmón con independencia del tiempo transcurrido desde el trasplante.

La vacunación se realizará en los centros residenciales de mayores y en los centros de atención a la discapacidad, así como en los hospitales, públicos y privados, que atiendan a personas de los grupos de riesgo indicados.

La campaña de vacunación frente al VRS comenzará el 1 de octubre en centros residenciales, coincidiendo con la vacunación frente a la gripe y COVID-19 de las personas residentes.

La vacunación se realizará mediante la administración de una dosis única de vacuna de la cual la Consejería de Sanidad ha comprometido 5.782.400 euros para la adquisición de 50.000 dosis.

Las vacunas se distribuirán conforme a la siguiente cantidad por provincia: 3.930 dosis para Ávila; 7.500 dosis para Burgos; 8.700 dosis para León; 4.000 dosis en Palencia; 6.870 para Salamanca; 3.000 dosis para Segovia; 2.400 dosis para Soria; 9.600 dosis para Valladolid y 4.000 dosis para Zamora.

Balance de la campaña frente a la gripe 2024-2025

Durante la campaña autonómica antigripal de 2024, la cobertura de vacunación se incrementó a medida que aumenta la edad, siendo los porcentajes alcanzados los siguientes: entre 60 y 64 años inclusive, 31,9 % (59.835 personas vacunadas); entre 65 y 69 años, 51,5 % (84.670 personas vacunadas); entre 70 y 74 años, 62,9 % (86.152 personas vacunadas); de 75 a 79 años, 71,4% (86.194 personas vacunadas) y mayores de esa edad, 80,0 % (176.754 personas vacunadas).

Por provincias, los totales de personas inmunizadas en la campaña pasada han sido: Ávila, 46.645 (29,1 % del total poblacional); Burgos, 94.365 (26,3 %); León, 120.698 (27,0 %); Palencia, 44.701 (28,4 %); Salamanca, 96.826 (29,6 %); Segovia, 43.305 (27,7 %); Soria, 26.457 (29,5 %); Valladolid, 147.600 (28,2 %); Zamora, 52.191 (31,5 %); y sin adscripción provincial, 1.573.

En cuanto a los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, el número de profesionales sanitarios vacunados en la campaña ha sido de 17.197, repartiéndose, por ámbitos asistenciales, de la siguiente manera: atención primaria, 4.243 (47 %), atención hospitalaria, 12.773 (44,6 %) y emergencias sanitarias, 181 (56,4 %).

Otro de los indicadores que forman parte del seguimiento de los objetivos de vacunación frente a la gripe en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es el referido a las embarazadas, habiéndose vacunado 5.170 de ellas, el 57,4 % de las gestantes en la Comunidad; por su parte 19.505 trabajadores han recibido la dosis antigripal a través de servicios de prevención de riesgos laborales/mutuas en Castilla y León.

Con respecto a la vacunación frente a la gripe en niños de 6 a 59 meses, grupo diana de población, se han vacunado 31.924 niños, de los cuales 12.642 son niños entre 6 y 23 meses y 19.282 niños entre 24 y 59 meses, estos últimos vacunados con la vacuna de administración intranasal. La cobertura ha alcanzado el 49,96 % siendo en cada grupo diana del 69,9 % y del 43,9 %, respectivamente. Estas coberturas sitúan a Castilla y León muy por encima de la media nacional, del 36,16 %, ocupando el 4º lugar a nivel nacional, sólo por detrás de las comunidades que iniciaron la vacunación de este grupo de edad en la campaña anterior.

Balance de la campaña frente a la COVID 19 2024-2025

La campaña 2024 frente a la COVID 19 en Castilla y León refleja un total de ciudadanos vacunados de 402.790, es decir, el 16,8 % de la población. Hay que destacar la vacunación de las personas de 60 años y más, grupo de la población general a quien iba dirigida fundamentalmente la campaña, entre las cuales se han vacunado 347.662 personas, el 41,9 % de la población de esa edad.

Balance de la campaña de inmunización frente al VRS 2024-2025

En la segunda campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial, se administraron en Castilla y León un total de 12.616 dosis de nirsevimab.

La cobertura alcanzada en la captación de niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2024 ha sido del 93,9 % y la cobertura de los niños nacidos durante la temporada de circulación del VRS, nacidos entre el 1 octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, ha sido del 95,6 %.