Más donaciones de sangre en 2022

Sábado, 14 Enero 2023 17:52

Los ciudadanos de la Comunidad han vuelto a demostrar un año más su solidaridad con la realización de 109.636 donaciones de sangre a lo largo del año pasado, superando incluso -en un 1.31%- la cifra obtenida en 2021, ejercicio en el que se alcanzaron las 108.218.

Por ello, los responsables del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) han animado a toda la población a mantener este nivel de colaboración en 2023, con el fin de poder garantizar en todo momento las reservas necesarias para cubrir las necesidades asistenciales de los hospitales, y hacen un llamamiento especial a las personas de los grupos A- y A+, cuyas reservas han sufrido una importante disminución en los últimos días.

Por provincias, las donaciones de 2022 se han distribuido de la siguiente manera: 5.533 en Ávila, 20.683 en Burgos, 17.978 en León, 6.592 en Palencia, 13.474 en Salamanca, 6.321 en Segovia, 5.130 en Soria, 28.600 en Valladolid y 5.325 en Zamora.

Y por el tipo de componente sanguíneo, la cifra global se divide a su vez en 101.269 donaciones de sangre total, 2.429 aféresis de plaquetas y 5.938 plasmaféresis.

Los hospitales de Castilla y León necesitan una media diaria de 450 donaciones.

Y con una sola donación, que dura alrededor de 15 minutos, se pueden salvar hasta tres vidas.

Estos componentes biológicos se utilizan por ejemplo en las grandes cirugías. Y son fundamentales para asistir a pacientes de accidentes de tráfico, oncológicos, trasplantados o inmunodeprimidos, entre otros.

Para facilitar este acto solidario, el CHEMCYL pone a disposición de los ciudadanos tanto puntos fijos de donación de sangre, como colectas puntuales que se realizan por toda Castilla y León a lo largo del año; o bien gracias a las unidades móviles del centro, o en localizaciones temporales.

En 2022, de las 101.269 donaciones de sangre total realizadas, 44.399 se llevaron a cabo en puntos fijos y 56.870 en colectas.

Los requisitos para donar sangre son tener más de 18 años, un peso mínimo de 50 kilos y no padecer, ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible por vía sanguínea (hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, etc). Toda la información sobre cómo y dónde donar se puede encontrar en la página web del Centro regional de Hemoterapia y Hemodonación: Página web CHEMCYL

Datos donaciones sangre CyL 2022