Más de 182.400 alumnos de Infantil, Primaria y Especial comienzan el curso 2025-26 en Castilla y León

Lunes, 08 Septiembre 2025 11:51

Los centros de Castilla y León empiezan hoy las clases con carácter general, excepto los municipios que disfruten de jornada festiva y los que hubieran iniciado la actividad lectiva la semana pasada. El curso arranca con más de 182.400 alumnos matriculados en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, que son las enseñanzas que empiezan estos días las clases.

Al desglosar el cómputo total por enseñanzas, 22.068 escolares cursan primer ciclo de Infantil, 44.405 el segundo ciclo de Infantil; 114.113, Primaria; 1.555, Educación Especial; y 294 son los alumnos que estudian ESO en centros de Primaria.

Asimismo, se han puesto en marcha 835 rutas de transporte escolar para centros de Infantil y Primaria y 149 rutas de Educación Especial, estando prevista su utilización por, aproximadamente, 10.868 usuarios.

El día 15 comenzarán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, Formación Profesional y los del segundo curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño. Por su parte, el alumnado de grado medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezará el 18 de septiembre.

En el caso de los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia comenzarán el curso el 22 de septiembre.

Finalmente, el 29 de este mismo mes iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 6 de octubre, las enseñanzas de idiomas.