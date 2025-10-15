Las denominaciones de origen de Castilla y León alcanzan los 291 millones de kilos en vendimia

Miércoles, 15 Octubre 2025 12:42

La campaña de la vendimia en Castilla y León está a punto de finalizar con una producción que se sitúa en 291 millones de kilos en las denominaciones de origen de la Comunidad, con una uva de calidad y en buen estado, según ha avanzado hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, que ha presenciado la recogida de uva en la bodega Dominio d’Echauz, en Zayas de Báscones, en Soria.

A pesar de que la recolección no ha concluido definitivamente en todas las zonas, (la D.O. Ribera del Duero y a la D.O. Arlanza aún no han finalizado), la producción supone “un resultado notable para una campaña cuyo ciclo vegetativo ha estado condicionado por enfermedades como el Mildiu, los daños del granizo o la ola de calor de la primera quincena de agosto”, ha indicado la consejera.

Así, los 291 millones recolectados hasta la fecha significan un incremento del 6% respecto a la campaña pasada (274 millones de kilos) y es similar a la media de los últimos cinco años (294 millones), “con una calidad buena o muy buena de la uva que permitirá que nuestras denominaciones de origen puedan elaborar vinos de gran expresividad para atender la demanda de los consumidores”, ha afirmado.

El análisis de los datos por zonas revela una campaña donde las dos denominaciones de mayor volumen han tenido un comportamiento dispar.

La D.O. Ribera del Duero se sitúa en 124 millones de kilos, muy por encima de la cosecha del año pasado (95 millones). Mientras, la D.O. Rueda recogerá 123 millones de kilos, por debajo de la elevada vendimia del año pasado, pero suficiente para mantener la demanda del mercado.

La vendimia comenzó en Castilla y León el 7 de agosto en la D.O.P Cebreros con la recolección de su variedad más temprana, la Albillo Real.

Posteriormente, las diferentes zonas iniciaron la recolección entre la última semana de agosto y los primeros días de septiembre, principalmente, D.O. Bierzo, D.O. Rueda y D.O.P. Sierra de Salamanca, el resto tan solo con algunas entradas en bodega. En la práctica, la recolección se generalizó en la mayor parte del territorio en la segunda quincena de septiembre.

Apoyo firme al sector

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha subrayado el respaldo de la Junta de Castilla y León al sector vitivinícola, con medidas que van desde las ayudas directas hasta la presencia gratuita en grandes ferias agroalimentarias de España junto a la marca de calidad Tierra de Sabor.

Así, dentro de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), cofinanciada por el fondo europeo FEAGA, se han destinado 70,8 millones de euros a 175 proyectos de inversión en bodegas y 32,5 millones a 453 programas de promoción en terceros países, además de actuaciones en cosecha en verde y reestructuración de viñedos.

A ello se suma una línea de 4 millones de euros del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2028 para apoyar pólizas de seguros, certificaciones de calidad y sostenibilidad, y mejoras en comercio electrónico y redes sociales. También, el Plan de Choque frente a los aranceles de EE. UU. incluyó 1 millón específico para el sector del vino.

Asimismo, los consejos reguladores de las denominaciones de origen se benefician de la subvención directa que reciben todas las marcas de calidad diferenciada de Castilla y León para financiar sus actividades por un montante global de 3 millones de euros para los próximos 3 años.

“El sector vitivinícola es un pilar estratégico de nuestra Comunidad. Desde la Junta seguiremos acompañando a bodegas, viticultores y consejos reguladores con medidas que refuercen su competitividad, su presencia internacional y su capacidad para generar riqueza en el medio rural”, ha concluido González Corral.

Proyecto RiberAdapt

La presencia de la consejera en la bodega Dominio d’Echauz le ha permitido conocer el proyecto de recuperación del patrimonio vitícola español que desarrolla Vitis Navarra en su finca de Zayas de Báscones con diferentes líneas de trabajo, entre ellas, el establecimiento de campos de Germoplasma, portainjertos y yemas para estudiar diferentes variedades y su adaptación al cambio climático.

Por su parte, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) participa en un proyecto CDTI, denominado RiberaAdapt, promovido por el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero en esta finca para el estudio del comportamiento de 17 variedades ante el incremento de las temperaturas a medio plazo.