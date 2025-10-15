Educación pone Fiction Express a disposición de los centros públicos de Castilla y León

Miércoles, 15 Octubre 2025 12:19

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León implementa por quinto curso la solución educativa Fiction Express en su sistema educativo, consolidándola como una de las patas principales de su estrategia de refuerzo de la competencia lingüística en primaria y secundaria.

Usada por más de 500 centros educativos en la región el curso pasado, la plataforma se centra en el desarrollo de la competencia lingüística a través de la lectura interactiva, los datos y la evidencia pedagógica.

La Consejería la pone a disposición de todos los centros públicos de la comunidad con estudiantes de entre 9 y 17 años dentro de su amplio programa de fomento de la lectura y escritura, liderado desde la plataforma Educacyl.

Así, Castilla y León no solo enriquece la educación regional, sino que también se posiciona como ejemplo a seguir para otras comunidades autónomas y gobiernos estatales.

La comunidad, reconocida por liderar las pruebas educativas PISA a nivel nacional, sigue apostando por la innovación educativa, promoviendo el desarrollo integral de sus jóvenes y consolidando su prestigio como líder en educación a nivel nacional y referente mundial.

Fiction Express ofrece al estudiante una experiencia lectora inmersiva y participativa.

Cada semana, los estudiantes tienen la oportunidad de votar sobre el argumento de novelas vivas, lo que les permite influir directamente en el desarrollo de la trama.

Además, la plataforma incluye quizzes diseñados para evaluar la comprensión lectora y un foro interactivo, donde los estudiantes pueden intercambiar ideas y preguntas directamente con los autores. Esta interacción aumenta la motivación hacia la lectura.

Un elemento clave es que las plataforma proporciona datos en tiempo real sobre el progreso y el nivel de competencia de sus estudiantes.

Esta información, recogida a través de los paneles del docente de cada una de ellas, permite a los profesores adaptar y personalizar las estrategias educativas según las necesidades específicas de sus alumnos, creando un entorno de aprendizaje más efectivo y centrado en el estudiante.

Con esta estrategia de continuidad en Educación, Castilla y León refuerza su apuesta por la excelencia educativa en el curso 2025-26 y aspira a mantener y superar los excelentes resultados obtenidos en las últimas pruebas PISA, posicionándose de nuevo como una de las mejores regiones del mundo en educación.