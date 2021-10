La Junta rechaza el "repago" en las autovías

Jueves, 21 Octubre 2021 15:56

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado “la total oposición” de la Junta de Castilla y León a la voluntad firme expresada por el Gobierno de implantar un pago por uso de las autovías.

El consejero ha estimado que se trata de “un repago”, totalmente perjudicial para la competitividad de las empresas de transporte de mercancías, de la industria, de las pequeñas y medianas empresas y de la sociedad en general.

“Una medida perjudicial para el mundo rural de Castilla y León y del conjunto de España”, ha subrayado

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha considerado que la medida de establecer un pago por el uso de las autovías supone un ataque frontal al medio rural de Castilla y León, contraria a la lucha contra la despoblación, ya que las autovías son imprescindibles para que puedan acceder a los servicios públicos esenciales, y supone, además, un pago injusto e insostenible para personas con pocos recursos.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha trasladado la opinión del Gobierno autonómico, que considera que se trataría de “un repago”, ya que el mantenimiento de carreteras y autovías ya se afronta con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, de prosperar la medida, sería repagar nuevamente el mismo servicio.

Suárez-Quiñones ha reclamado al Gobierno una mejor gestión económica para afrontar el mantenimiento de las autovías, “muy descuidadas”.

Además, ha insistido en que se trata de una “incongruencia total”, ya que el Gobierno de España acaba de eliminar el peaje de la AP-9, en Galicia, a petición del único diputado del Bloque Nacionalista Gallego, a cambio de apoyar el proyecto de Presupuestos Generales para el próximo año.

Y ha insistido Suárez-Quiñones en que la medida perjudica claramente la competitividad de las empresas de transporte de mercancías –“lo que le faltaba al transporte era un nuevo coste al difícil equilibrio económico del sector”-, de la industria, de las pequeñas y medianas empresas y de las clases medias en general.

“Mientras la Junta hace gratuito el transporte por autobús en el medio rural, el Gobierno impone pagos donde no los hay”, ha lamentado.

El consejero ha señalado, una vez más, el rechazo de la Junta de Castilla y León a esta medida, que considera “injustificada, no tolerable, que ataca de forma especial a Castilla y León y en general a los intereses de España”, y ha pedido al Gobierno central que “administre bien los presupuestos, que trabaje bien en la gestión del mantenimiento de las autovías y que no cargue a las clases medias, a las clases bajas, y a las pequeñas y medianas empresas con un coste inasumible y, desde luego, que no es tolerable”.