La Junta elimina la lista de reserva en alquiler de vivienda

Martes, 03 Mayo 2022 11:53

La Junta ha elimnado la lista de reserva en las ayudas al alquiler de vivienda y ha distribuido en una única resolución 26,7 millones de euros a 15.221 beneficiarios.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado esta mañana -acompañado por los representantes del Diálogo Social (CEOE, CCOO y UGT), que previamente han mantenido una reunión para conocer los detalles y el balance de la resolución de esta convocatoria y tratar otros temas- los datos de la Resolución de las Ayudas al alquiler de vivienda correspondientes a la convocatoria 2021, que el pasado viernes, 29 de abril, publicó el Boletín Oficial de Castilla y León, cuya principal novedad es la eliminación de la lista de reserva, lo que se traduce en que todos los beneficiarios que cumplen los requisitos recibirán a la vez la ayuda sin esperar a una repesca.

Enmarcada en el Plan Estatal 2018-2021, el objeto de la última convocatoria de subvenciones de alquiler (Orden de 22 de junio 2021) es facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.

Los beneficiarios son personas físicas mayores de edad titulares de un contrato de alquiler de vivienda que constituya su residencia habitual y permanente.

El presupuesto de ayuda o subvención de esta convocatoria asciende a 26.697.828 euros, lo que ha permitido eliminar la lista de reserva y atender a todos los beneficiarios en una lista única. Por sexto año consecutivo, todos los solicitantes que cumplen los requisitos de la convocatoria reciben la ayuda a la vivienda de alquiler.

El 95 % de los beneficiarios ya han acreditado los requisitos de la convocatoria

Los beneficiarios de esta convocatoria han sido 15.221, de un total de 21.562 solicitantes, lo que supone 1.506 solicitudes más que el pasado año, lo cual supone en porcentaje un incremento del 7,5 %, cuando se presentaron 20.056 solicitudes.

Del total de solicitudes, 5.457 no cumplían los requisitos que se establecieron en la convocatoria de junio de 2021. Destacan cuantitativamente los siguientes motivos por los que no cumplían con los requisitos, teniendo en cuenta que hay solicitudes que se deniegan por más de un motivo: tener ingresos superiores a los máximos (3.566); pagar una renta superior a los límites máximos (1.006); no estar al corriente con la Agencia Tributaria o tener deudas con la Seguridad Social (948), o que la vivienda no es residencia habitual y permanente por no empadronarse (914).

Los 15.221 beneficiarios de ayudas al alquiler de vivienda, cuyos listados se pueden consultar en la página web de la Junta de Castilla y León, en los servicios territoriales de Fomento de cada provincia, en el teléfono 012 y en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, ya han recibido con anterioridad (14 de marzo de 2022) un SMS no vinculante de la Junta de Castilla y León advirtiéndoles que podían ir presentando los justificantes. Es la primera vez que se anticipa la posibilidad de presentar los justificantes a fin de agilizar la resolución y el pago de las ayudas,

Hasta el momento, el 95 % ya han presentado los justificantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos, aunque quienes no lo hayan hecho aún disponen hasta el 30 de mayo de 2022 para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses correspondientes al período subvencionable, desde enero a diciembre de 2021, ambos incluidos.

Otros datos relevantes del total de beneficiarios

En la convocatoria de 2021 ha habido 15.221 beneficiarios y 0 en la lista de reserva, lo que supone 1.990 beneficiarios más que en la convocatoria anterior.

El 61 % de los beneficiarios son mujeres y el 39 % son varones: 9.295 y 5.926 solicitantes, respectivamente.

De ellos, 4.004 solicitantes son jóvenes menores de 35 años, el 26,3 %, de los cuales 2.728 son mujeres y 1.276 varones. La cuantía de estas ayudas a jóvenes es de 8.442.677 euros (el 31,6 % del total).

Asimismo, 8,5 % de los beneficiarios totales son mayores de 65 años, 1.288, de los que 801 son mujeres y 487 varones. Estas ayudas a mayores ascienden a 2.444.628 euros (el 9,1 % del total).

En ambos casos -jóvenes menores de 35 años y mayores de 65 años, que suman un total de 5.292 beneficiarios- reciben el 50 % de subvención de la renta pagada.

El 27 % de los 15.221 beneficiarios reside en el medio rural, 4.012 (entre 6.178 solicitudes presentadas), lo que supone el 26,9 % del total de beneficiarios.

Del total de beneficiarios (15.221), el 81,6 % tiene ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (11.279 euros de ingresos al año), cuyo importe de subvención asciende a 21.717.465,45 euros. El 18,4 % (2.806) tiene ingresos superiores a 1,5 veces el IPREM. El importe de subvención de este tramo asciende a 4.980.362,88 euros.

La ayuda media de esta convocatoria es de 1.754 euros, para el período de renta de alquiler entre enero y diciembre de 2021, lo que supone un incremento de 97 euros respecto a la convocatoria anterior.

Desde 2015 hasta la resolución de hoy, la Junta de Castilla y León ha destinado 118.416.563 euros a ayudas al alquiler de vivienda, lo que ha beneficiado a más de 77.000 familias.

Por primera vez no hay lista de espera

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha destacado el presupuesto récord que se ha alcanzado en esta convocatoria, que ha llegado a 26,7 millones de euros y que ha permitido que por primera vez no haya lista de espera (reserva), “lo que agilizará el pago de las ayudas al contar con una lista única de beneficiarios, quienes además ya han recibido un SMS y la inmensa mayoría ya ha presentado los justificantes del pago de la renta”.

Suárez-Quiñones ha recordado que la política de la Junta de Castilla y León “está al lado de los que menos tienen, al lado de la juventud y de los mayores, que son también un colectivo preferente, en el acceso a un recurso tan básico como es la vivienda”.

La política de vivienda de la Junta de Castilla y León está recogida en los acuerdos del Consejo del Diálogo Social comprometidos con los agentes sociales representados, CECALE, CCOO y UGT, quienes han mantenido, previamente a la rueda de prensa con los medios de comunicación, una reunión para conocer los detalles y el balance de la resolución de esta convocatoria de ayudas al alquiler 2021.