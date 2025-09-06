La Junta atiende en 2025 todas las peticiones de las mancomunidades de municipios del medio rural

Sábado, 06 Septiembre 2025 08:31

La Consejería de la Presidencia ha aprobado 96 inversiones por valor de 10,4 millones de euros que benefician a más de un millón de habitantes en 1.463 municipios de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha resaltado que el Gobierno autonómico apoya "indudablemente a las mancomunidades de municipios de Castilla y León, que permiten a nuestros pequeños pueblos optimizar recursos, mejorar la eficiencia en la gestión de servicios públicos y facilitar la realización de proyectos que no podrían llevarse a cabo individualmente por un solo ayuntamiento”.

La Consejería de la Presidencia apoya año a año la importante labor de las mancomunidades de Castilla y León, unas entidades locales que representan un papel fundamental en la gestión y prestación de servicios públicos en el ámbito rural.

En una comunidad caracterizada por su dispersión territorial y la existencia de numerosos municipios pequeños, estas mancomunidades permiten la cooperación entre pueblos para optimizar recursos, fomentar el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo así a combatir la despoblación y fortalecer el tejido social y económico de la Comunidad.

Por esta razón, en 2025 la Consejería ha resuelto financiar 96 inversiones por valor de 10,4 millones de euros que benefician a más de un millón de habitantes de 1.463 municipios.

Cada una de las mancomunidades ha planteado sus necesidades de inversión, y todas estas solicitudes han sido aceptadas, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Como ha recordado González Gago, “prueba del apoyo a las mancomunidades por parte de la Junta de Castilla y León es la cada vez mayor cuantía presupuestaria que destinamos a esta línea de ayudas”.

Solo en esta legislatura, los fondos a disposición de las mancomunidades se han incrementado en más del 100 por ciento, y cada año se extiende más la tipología de inversiones que pueden ser objeto de ayuda, como resultado de las peticiones realizadas por los representantes municipales, que la Consejería de la Presidencia escucha y atiende: retroexcavadoras, camiones barredoras, vehículos para el servicio de saneamiento de aguas, trituradoras para restos de poda… son solo algunas de las inversiones que la Junta de Castilla y León ha resuelto financiar en 2025.

En cuanto a la mancomunidad La Vallarna, en los últimos dos años la Consejería de la Presidencia ha resuelto financiar dos inversiones solicitadas por la entidad local: el camión de residuos presentado hoy y también más de un centenar de contenedores por valor de 20.000 euros.