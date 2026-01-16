Castilla y León sigue líder "indiscutible" de todas las comunidades en atención a mayores en centros residenciales

Viernes, 16 Enero 2026 08:34

Castilla y León lidera una vez más la atención a las personas mayores en centros residenciales.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado, durante su visita a la nueva residencia de personas mayores de Zamora, el permanente refuerzo del Ejecutivo autonómico por mantener y seguir mejorando la eficacia y la calidad del sistema de cuidados para los más mayores y y las personas en situación de dependencia, lo que se constata, de nuevo, en el último informe publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales: la Comunidad confirma su liderazgo indiscutible en cuanto a número, cobertura de plazas y financiación pública.

Mientras a nivel nacional existe un déficit de 96.916 plazas para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores —se sitúa en el 4,05 %—, Castilla y León supera esa exigencia mínima en 16.712, por lo que el porcentaje de plazas para mayores de 65 años en centros residenciales se sitúa en el 7,56 %, es decir, 3,5 puntos por encima de la media del conjunto del país.

Un excedente en el sistema de cuidados que continúa la estela de años anteriores, de acuerdo con el último informe, publicado en 2025.

Actualmente, hay en la Comunidad 49.430 plazas de atención residencial, 109 más que el año anterior.

El estudio recientemente publicado arroja datos hasta principios de 2025.

Unos números que muestran también el nivel de financiación pública de las plazas de atención residencial en cada comunidad autónoma.

En este punto, Castilla y León también es líder, puesto que el 79,9 % —cuatro de cada cinco— de las personas mayores que viven en uno de estos centros lo hacen con recursos procedentes de la Administración. A nivel nacional, ese porcentaje alcanza el 71,1 %, es decir, la Comunidad se coloca casi nueve puntos por encima de la media española.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales también destaca la necesidad de crear hasta 50.000 plazas para atender a las personas en situación de dependencia severa o grandes dependientes. En el caso de Castilla y León, la tasa de cobertura de todas las prestaciones en este ámbito, entre las que se incluyen las plazas residenciales vinculadas financiadas públicamente por la Junta, es casi del 100 %.

26,2 millones de euros para una residencia del futuro

La futura residencia de personas mayores de Zamora, total y absolutamente adaptada a las personas en situación de dependencia —ya que sus 192 plazas podrán ser utilizadas por miembros de este colectivo vulnerable y numeroso—, echará a andar en los próximos meses