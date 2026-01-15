El consejero de Sanidad defiende que invertir en salud, es invertir en futuro

La Junta de Castilla y León ha presentado en Soria el V Plan de Salud de Castilla y León 2032, el instrumento estratégico que marcará la hoja de ruta del sistema sanitario de la Comunidad en la próxima década, y que nace con un propósito claro: proteger y promover la salud como derecho fundamental y motor de bienestar, cohesión social y desarrollo económico.

Bajo el lema ‘Castilla y León es salud’, este Plan nace con la vocación de consolidar los logros alcanzados en los últimos años, y se constituye como una hoja de ruta que orienta la acción pública, pone la salud en todas las políticas, y moviliza alianzas para que cada persona, resida donde resida, disponga de servicios sanitarios accesibles, equitativos, de alta calidad, seguros y humanos.

Además, apuesta por la digitalización, la innovación y la investigación como motores de transformación del sistema sanitario.

Este nuevo marco de actuación marca un hito en la evolución de las políticas públicas en materia sanitaria, y reafirma el compromiso del Gobierno autonómico con un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad, moderno y accesible. A

sí, el Plan promueve la salud en todas las políticas, reconociendo que el bienestar biopsicosocial de la ciudadanía requiere una acción intersectorial y colaborativa que trasciende el ámbito estrictamente sanitario.

Por eso, este Plan impulsa salud en todas las políticas, con alianzas e iniciativas concretas, entre las que destacan las siguientes:

Desde Sanidad, para garantizar las prestaciones e impulsar la salud comunitaria.

Con Economía y Hacienda y Presidencia, para asegurar una inversión en salud sostenida y evaluar el impacto en bienestar.

Con Industria, Comercio y Empleo, para promover la salud en el entorno laboral y la prevención de riesgos en el trabajo.

Con Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para mejorar la calidad del aire y del agua, y la idoneidad habitacional.

Con Movilidad y Transformación Digital, garantizando conectividad digital en el territorio, aspecto clave para la implantación de telemedicina.

Con Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para mantener la seguridad alimentaria en el ámbito de la producción primaria, la prevención de zoonosis y las resistencias antimicrobianas.

Con Familia e Igualdad de Oportunidades, para la promoción del envejecimiento activo, la atención a la discapacidad o la soledad no deseada.

Con Educación, para extender la iniciativa Red de Escuelas Saludables, la alfabetización en salud y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas.

Con Cultura, Turismo y Deporte, para integrar entornos y hábitos saludables que conecten la identidad de nuestra tierra con estilos de vida sanos.

El Plan también incorpora la alianza con ayuntamientos y diputaciones para desplegar una acción de proximidad, especialmente en el medio rural. Y con el tejido empresarial y las organizaciones del tercer sector, para multiplicar el impacto y convertir la salud en motor de valor social y económico.

El diagnóstico que sustenta el Plan es claro: hay buenos resultados globales en salud, pero emergen retos que exigen una respuesta.

La cronicidad asociada a la longevidad, la salud mental, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las infecciones de transmisión sexual entre población joven y los determinantes sociales y ambientales son algunos ejemplos.

El V Plan de Salud 2032 se articula en tres ejes (sanitario, social y económico) y fija siete objetivos generales, cuarenta objetivos estratégicos y ciento sesenta y nueve medidas, con un sistema de evaluación que incluye 380 indicadores.

El enfoque integral del Plan incluye la asistencia sanitaria, junto con otros ámbitos que influyen en los determinantes sociales de la salud, como la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, el entorno urbano y natural, la cultura o el deporte.

Principales líneas

Las principales líneas de acción se centran en mejorar la salud y prevenir enfermedades a lo largo de toda la vida. Para ello, se reforzarán los programas de vacunación universal, los cribados oncológicos y las estrategias de salud mental.

También se impulsará una atención sanitaria centrada en la persona, con más recursos para la Atención Primaria, la continuidad asistencial y los cuidados paliativos.

Un objetivo clave es garantizar la equidad territorial, acercando la atención al medio rural mediante telemedicina, teleasistencia y telemonitorización.

Y se avanzará en la accesibilidad del transporte público, en la mejora de infraestructuras y en la atención a zonas de difícil cobertura, para asegurar que ninguna persona queda atrás por vivir lejos de un gran núcleo.

Otra línea se centra en potenciar la salud pública como la primera línea de defensa, algo que se aprendió con la pandemia. Así, con la Estrategia 'One Health' se fortalecerá la vigilancia epidemiológica, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, incluida la calidad del aire y del agua, la vigilancia entomológica y la respuesta coordinada ante alertas de temperaturas extremas u otros riesgos emergentes.

El plan incluye la apuesta por el talento y el capital humano, con formación continuada y medidas para retener profesionales. Finalmente, se avanza hacia la transformación digital, con historia clínica interoperable, uso inteligente de datos, inteligencia artificial y soluciones IoMT para diagnóstico precoz y seguimiento en el hogar.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha defendido que “invertir en salud es invertir en futuro”, y ha subrayado que este Plan permitirá que la ciudadanía viva más, viva mejor y con calidad de vida.