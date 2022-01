Vox presenta a su candidato a la presidencia de la Junta

Sábado, 15 Enero 2022 19:29

Unas 5.000 personas han abarrotado hoy la Plaza de la Universidad de Valladolid, donde el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha presentado al candidato de la formación a la presidencia de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en las próximas elecciones que se celebrarán el 13 de febrero.

https://www.youtube.com/watch?v=8kSY0nPEaO8

Tras agradecer el apoyo de los miles de pucelanos congregados en la plaza, Abascal ha dedicado unos minutos al candidato de VOX a las Cortes de Castilla y León, Juan García Gallardo, a quien los medios de comunicación han dedicado notable atención por unos tuits escritos hace más de 10 años.

“Los que se han dedicado a informar sobre unos chistes malos de un joven, son los mismos que silencian la ineguridad en nuestros barrios y cuiduades, que ocultan los datos de la inmigración ilegal, que han sacado de las portadas los peores crímenes.. son los mismos que señalan con el dedo acusador a los que salen del consenso progre… (…) Juan -ha continuado Abascal- es un castellano honrado; cabal; un joven que llega a la política con las manos limpias y a dejarse la piel. Es un hombre familiar, luchador, profundamente unido a esta tierra de Castilla y León que viene con voluntad de servicio. Gracias, querido Juan, estamos todos detrás de ti como un solo hombre”.

Tras repasar la situación en la que se encuentra Castilla y León -bajada de la natalidad, éxodo juvenil, desindustrialización…- Abascal ha denunciado que el PP, “por mucho que ahora diga que se opone a Pedro Sánchez”- vota igual que el PSOE en Bruselas; llegan a acuerdos para repartirse los cargos del Tribunal de Cuentas; defienden todos la agenda 2030, una agenda globalista alejada de los intereses de los esapñoles. “Por esa cara a y cara b del socialismo que representan el PP y el PSOE, en Castilla y León se sufre”.

“Mañueco, eres un progre. Por eso -ha continuado Abascal- te has apuntado a imponer la ideología de género; las cuotas por sexo; el lenguaje inclusivo; los ataques a la educación; la memoria histórica y la agenda 2030, con sus ataques correspondientes a ganadería, industria y agricultura”.

Ante esta política, el presidente de VOX ha enviado un claro mensaje: "Dice Mañueco que quiere los votos de VOX gratis. Se lo decimos alto y claro hoy, y lo diremos durante toda la campaña. Si alguno quiere que le regalemos gratis los votos al PP, que no nos vote. Si alguno espera que le entreguemos los votos gratis a Mañueco para impedir la alternativa al socialismo, que no nos vote; si alguien quiere un cambio de rumbo, que VOX forme parte, o lidere o apoye un gobierno que cambie las cosas: que nos vote”.

Así, en ese nuevo comienzo que propone VOX, el presidente Abascal ha reclamado que se deje de castigar la lealtad de Castilla y León y de premiar la deslealtad de los separatistas.

“O embajadas catalanas o un tren para Aranda de Duero; o el concierto económico vasco que lleva a la discriminación o por fin una autovía que una Burgo de Osma con Soria. Cada cesión a los extorsionadores de PNV es una cesión que va contra Castilla y León”, ha recalcado.

Abascal, quien ha querido reconocer “ese sentido de la lealtad” de los castellanos y leoneses, ha pedido no caer en la tentación de hacer lo mismo que los separatistas.

“Así se destruye España. Lo que hay que hacer es impedir que ellos lo sigan haciendo; os pedimos que no os dejéis llevar por los cantos de sirena de quien quieren replicar el modelo nacionalista. Ya hemos visto para qué ha servido en Teruel, para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno con los votos de los terroristas, comunistas y del golpismo separatista. Para eso sirve; para hacer que el Congreso sea un mercado persa”.

Tras subrayar que VOX está con los agricultores y los ganaderos, que quiere potenciar la natalidad, las oportunidades de empleo… Abascal ha propuesto “un nuevo comienzo en la manera de utilizar los impuestos que arrebatan injustamente. El gasto público, tan necesario, es lo opuesto al gasto político”.

“Partidos políticos; sindicatos; organizaciones patronales; subvenciones a activistas… ¡Cuánto dinero de vuestros impuestos se va para eso, y cuánto falta para lo importante! No queremos más centros de salud cerrados ni más viejas carreteras, mientras se dilapidan millones en subvenciones. No queremos comisarías con talleres de género; queremos que haya comisarías cerca de nuestras casas. No queremos colegios con activistas al frente de las clases, sólo queremos que haya colegios cerca de nuestras casas; no queremos una asamblea antifascista subvencionada en los barrios; queremos hospitales en los barrios. Eso es lo que defiende VOX. Ha mucho que cambiar, hay mucho por hacer; hay mucho por sembrar.. Hay tanto por hacer que hay que empezar hoy mismo y cambiar el rumbo”, ha asegurado el presidente de VOX.

Sin molestar

El secretario general de VOX, Javier Ortega, ha pedido a Fernández Mañueco que, una vez convocadas las elecciones, "no molestes porque tenemos que cambiar las políticas de la izquierda que has comprado».

Ortega ha insistido en que VOX ha venido a "cambiar cosas" y ello pasa por "darle voz a tantos españoles, a castellanos y leoneses que necesitan que alguien les represente, hable de sus tierras, la sienta en el corazón, y piense igual que ellos".

García-Gallardo no se resigna

Por su parte, el joven candidato de VOX a la presidencia, ha recordado que, desde que nació, ya gobernaba el Partido Popular en la región.

"Un PP que nos prometía grandes cambios en campaña, pero luego veíamos cómo incumplían sus promesas", ha recordado.

Y así "los problemas se agravaban en Castilla y León, como si fuera una región maldita, condenada a sufrir y morir lentamente".

Ante ello, García-Gallardo ha asegurado que no se resigna y ha mostrado su orgullo de liderar la candidatura de VOX.

Ha denunciado la dificultad de los jóvenes para trabajar en su tierra y formar una familia, así como tener una vivienda en propiedad, que "es misión imposible".

Por ello, ha reivindicado el derecho a tener «una vida mejor que la que el resto de partidos quiere para nosotros». Porque «no queremos ser pobres y felices» como marca la Agenda 2030, «que han abrazado todas las formaciones menos VOX».

"Vamos a favorecer el regreso de los jóvenes a su tierra, la tierra de nuestros mayoresQ, ha celebrado el candidato de VOX, quien también ha apostado por «revertir el desmantelamiento de nuestra industria, crear fábricas y centrales de energía" con el objetivo de "dejar de volarlas mientras compramos energía a Marruecos".