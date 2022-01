Tudanca reafirma su vocación municipalista

Sábado, 15 Enero 2022 15:29

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha asegurado hoy que quiere ser “el alcalde de los alcaldes de esta tierra” porque el PSOE es “municipalista” y eso significa “defender primero a los nuestros”.

Así lo ha señalado Tudanca durante la clausura de la Convención Municipal del PSOECyL, que se celebró en León y donde recordó que el PSOE gobierna en más de la mitad de los municipios de más de 20.000 habitantes y en más de la mitad de las capitales de provincia.

A todos les ha agradecido su labor, pero también a los que desde la oposición luchan por mejorar la vida de todos los vecinos porque, ha asegurado, “no se trata de gobernar, sino de cómo gobernar, para qué y para quién y hemos demostrado que gobernamos para la gente”.

“Somos municipalistas, creemos en el territorio y yo no quiero ser el presidente de la Junta, quiero ser el alcalde de los alcaldes de esta tierra”, aseveró.

Tudanca, quien estuvo arropado entre otros por los alcaldes de las ciudades de Burgos, León, Segovia, Soria y Valladolid, aseguró que el PP bien podría presentarse con el programa electoral de 1987 cuando intenta convencer a los ciudadanos de que va a arreglar “todo lo que ha estropeado en 35 años”. “La única manera de arreglarlo es con un cambio de gobierno porque no pueden ser la solución quienes han sido el problema y por eso necesitamos ejemplos como los vuestros de cercanía y eficacia”, remarcó.

Además, incidió en que si gobierna se acabará con el “caciquismo” del PP y recordó que de los 18 millones de euros que dedicó en subvenciones a ayuntamientos fueron a parar a un total de 225 consistorios, de los cuales 198 eran del PP. “En esta tierra se tiene que acabar el clientelismo”.

Una tierra, que ha asegurado, es la que tiene más desequilibrios de España y apostó por crecer “todos juntos y todos por igual”.

Frente al modelo del PP de “tutelar” a los ayuntamientos, Tudanca se comprometió a hacerles “partícipes en igualdad” en la toma de decisiones. “Quiero daros la financiación para que prestéis servicios públicos a la gente porque para eso es la financiación municipal, para apostar por otro modelo diferente de ciudad”.

Además, Tudanca ha reivindicado todo su trabajo durante los últimos años y se mostró rotundo en afirmar que, durante este mes de campaña electoral, no tiene que ir “a ningún sitio donde no haya ido, ni comprometer nada que no haya comprometido ya y que no vaya a poner en marcha”.

“Es la ventaja de la coherencia y, por eso, hoy os digo que seréis partícipes indispensables de ese proyecto”, ha apuntado.

En este sentido, ha anunciado que durante el primer mes de su mandato, convocará la Conferencia de Alcaldes para aprobar los presupuestos, así como un plan de reindustrialización y otro para aprovechar los fondos europeos para que Castilla y León tenga empleo, industria y futuro.

Además, entre todos, ha continuado, se aprobará una Ley de Reto Demográfico, para frenar los 35 años de sangría, que contará con estrategia y un presupuesto propio para blindar “por fin” los servicios públicos.

Asimismo, se ha comprometdio a incrementar la financiación local en 87 millones de euros para llegar a la media del país para que las entidades locales puedan proteger mejor a la gente, al tiempo que anunció un plan de banda ancha para que alcance todo el territorio.

También, se ha comprometeido a apostar por la cogestión para la gratuidad de la educación de cero a tres años y a la reapertura de toda la Atención Primaria.

“Sois imprescindibles para el cambio, quieren que no vayamos a votar y la mejor manera de pararles es con una gran movilización”, ha remachado Tudanca.

Los alcaldes socialistas de Castilla y León han arropado hoy al secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, en su camino hasta alcanzar la Presidencia del Gobierno autonómico y le han mostrado su compromiso y apoyo para lograrlo.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha abogado por que la sociedad se aplique “la vacuna contra el olvido al que nos ha querido sumergir el PP”.

Para Martínez, hay que recordar a la sociedad castellana y leonesa que existe “otra forma de entender la política, de gestionar lo de todos y de aplicar una igualdad en todo”.

Además, ha asegurado que es imprescindible que todas las políticas tengan como eje transversal el feminismo y la igualdad.