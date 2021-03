UGT urge vacunación de Servicio de Ayuda a Domicilio

Martes, 09 Marzo 2021 13:27

UGT ha urgido este martes a que se vacune ya a la totalidad de las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Castilla y León. Por su parte, CSIF ha reclaado la vacunación prioritaria del colectivo de técnicos superiores en Educación Infantil.

El secretario general de FeSP-UGTCyL, Tomás Pérez Urueña, ha señalado que el anuncio realizado por la Junta de Castilla y León a bombo y platillo de “que se iba a vacunar a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), así como al resto de los Servicios Esenciales se ha quedado a medio camino porque, a fecha de hoy, en muchas provincias solo se ha vacunado a las auxiliares menores de 55 años, lo que crea una clara diferenciación entre trabajadoras del mismo servicio”.

Como ejemplos ha señalado las 350 trabajadoras del SAD menores de 55 años que han sido vacunadas en León, donde han quedado fuera otras 350; las 70 de un total de 350 en Burgos o las trabajadoras que han quedado fuera en Valladolid, Segovia o Soria, alrededor de las 230-250 en cada una de ellas.

Pérez Urueña ha manifestado la comprensión del sindicato con la recomendación sanitaria de utilizar distintas vacunas en función de la edad, sin embargo “lo que no entendemos es que se vacunen a unas trabajadoras sí y a otras no porque esa actitud no responde a ningún criterio sanitario y solo sirve para crear desigualdades entre las auxiliares y poner en peligro a los usuarios del servicio”.

Por último, el máximo responsable de FeSP-UGTCyL ha criticado a la Junta que esté más pendiente de lo que ha calificado como “campaña publicitaria de las vacunaciones” que de vacunar a las trabajadoras de este Servicio Esencial.

“No se puede publicitar una campaña de vacunación que no contempla la vacunación general de todas las trabajadoras del SAD y genera una angustia innecesaria en las trabajadoras que no han sido vacunadas y ni siquiera se las ha informado de cuándo lo podrán ser, ha manifestado Tomás Pérez Urueña.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Consejería de Sanidad ha excluido al colectivo de los técnicos superiores en Educación Infantil (integrados ya en la Consejería de Educación), de la estrategia de vacunación contra la Covid-19 fijada por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, ha criticado que otros 3.000 trabajadores (personal laboral no docente) de centros escolares, también se han quedado fuera de la programación prioritaria de vacunación.

“Para nuestra sorpresa, la Consejería de Sanidad de Castilla ha decidido modificar, por su cuenta y riesgo, los colectivos que entraban dentro del llamado grupo 6B de la programación de vacunación, establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y ha excluido de ese grupo a los técnicos superiores en Educación Infantil, tal y como explicó la semana pasada en las Cortes, al considerar que los niños de 0 a 3 años no suponen un grupo de contagio significativo, cuando la realidad es que se han confinado aulas igual que en el resto de etapas educativas”, ha señalado CSIF.

“La Consejería no ha tenido en cuenta que estos alumnos menores de tres años no llevan mascarillas, o que la aproximación física que ha de haber con el técnico aumenta, significativamente, la posibilidad de contagio, poniendo en peligro a ambos”, ha añadido.

sta queja la ha trasladado CSIF, a través de un escrito dirigido a la consejera de Sanidad, “en el que exigimos que cambie de postura, incluya este colectivo, y cumpla rigurosamente con lo establecido en la cuarta actualización de la estrategia de vacunación frente a la Covid-19, por parte del Ministerio”.

La Junta de Castilla y León tiene 225 técnicos superiores en Educación Infantil, en sus 30 escuelas infantiles públicas, a lo que hay que sumar otros 390 empleados para atender otros servicios (cocina o servicios). Teniendo en cuenta que hay 146 escuelas infantiles privadas, el número de técnicos infantiles que hay en la Comunidad ronda el millar.

Por otra parte, CSIF ha recordado que unos 3.000 empleados de personal laboral de la Junta, que están en centros educativos, también se han quedado fuera de la programación de vacunación en Educación, reservada solo para los docentes.