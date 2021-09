UGT reclama reforma del mercado laboral

Jueves, 02 Septiembre 2021 13:49

El secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, ha incidido en el hecho de que “en el sector servicios el tradicional aumento de la actividad en este mes estival no se ha traducido en un aumento de la contratación”. Ha reclamado la reforma del mercado laboral

El número de desempleados registrados en agosto en Castilla y León ha aumentado en 956 personas en relación con el mes anterior (+0,65%). De esta forma, el paro registrado en nuestra Comunidad se ha situado en 149.023 personas.

El dato interanual indica un descenso del paro en 6.727 personas (-4,32%).

El incremento del paro se ha producido en todos los sectores, excepto en agricultura.

En este sentido, cabe destacar que los datos de afiliación a la Seguridad Social en Castilla y León, tras el crecimiento de los últimos cuatro meses, ha habido un descenso de 15.000 afiliados en el último mes.

“Es una realidad que la situación es mejor que hace siete meses y mucho mejor que hace doce”, pero aún hay incertidumbres, y ha puesto como ejemplo el comportamiento que tendrá el sector industrial en los próximos meses, concretamente el automovilístico, ante los problemas de abastecimiento existentes así como por el encarecimiento de todas las materias primas.

En esta línea, Santa Eufemia ha señalado que “si bien desde UGTCyL se respeta la incertidumbre que experimenta la patronal, no se comparte, toda vez que no se puede dejar de lado la contratación nuevas, ni por supuesto mantener y aumentar la precarización”; para continuar incidiendo en que “el aumento de actividad no se traduce en un aumento del empleo y sí de la precariedad, siendo inasumible que una mayor carga de trabajo caiga sobre una plantilla escasa en relación al volumen de actividad”.

En definitiva, “hace falta un crecimiento del empleo que vaya acompañado de mejoras salariales con las que se incremente la demanda y, en consecuencia, el crecimiento económico, por lo tanto, es incuestionable el incremento del Salario Mínimo Interprofesional”, ha señalado el responsable de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, para recordar también “la importancia que tiene la utilización de las políticas activas de empleo como herramienta con la que seguir impulsando el empleo de calidad”.

“Es el momento de llevar a cabo la tan necesaria reforma de nuestro mercado laboral y productivo, de no hacerlo serán las personas trabajadoras las más perjudicadas, como ya ha ocurrido en las crisis precedentes”, ha sentenciado Raúl Santa Eufemia.