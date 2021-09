Dujo: "La PAC no satisface necesidades del campo"

Viernes, 03 Septiembre 2021 13:17

El presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que recapacite sobre la orientación del plan estratégico para primar en el reparto de las ayudas de la PAC a los agricultores profesionales.



Dujo, que ha asistido este viernes a la asamblea anual de ASAJA Soria, en la que ha renovado mandato el presidente Carmelo Gómez, ha señalado que en España se está elaborando el plan estratégico, que, a su juicio, condena al agricultor profesional a percibir menos ayudas que los agricultores a tiempo parcial.

Dujo ha avanzado que su organización agraria saldrá a la calle para defender la agricultura profesional.

"Si la figura de agricultor activo puede ser cualquiera, si en los ecoesquemas, los pagos asociados, se priman las primeras hectáreas y se condena a menos ayuda a las hectáreas siguientes, significa que el que tiene poca explotación, porque se dedica a otra cosa, va a cobrar integras las ayudas, pero el que tiene una explotación más dimensionada, porque la tiene que hacer rentable, buena parte de esas hectáreas no van a cobrar la totalidad de las ayudas", ha explicado.

Dujo ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que recapacite sobre esta orientación, y a la Junta de Castilla y León, "que lo peleé".

En este sentido, ha señalado que el principal problema que tiene el sector agrícola y ganadero es la falta de confianza y de apoyo y "la farsa" de defender los políticos y administraciones un sector estratégico.

"La PAC aprobada en Bruselas no satisface las necesidades del campo de Castilla y León", ha apuntado.

Dujo ha asegurado que la PAC tiene, para empezar, un 2 por ciento menos de presupuesto, por lo que a España le llega ya este año 100 millones de euros menos que el año anterior, cuando le debería haber llegado cien millones más.

"No puede ser que nuestros políticos crean que han hecho una buena negociación cuando solo han perdido 100 millones. ¿Qué otro sector año a año pierde ayudas y sueldo? Los políticos no se rebajan el sueldo, se lo incrementan, como es lógico. Nosotros también queremos eso", ha asegurado.

Dujo ha apuntado que la orientación de la PAC es favorecer "políticas demagógicas verdes" que no único que hacen es restar competitividad y productividad al sector primario.

El presidente de ASAJA en la Comunidad, que ha reconocido una "buena cosecha" en los productos del campo que se han podido recoger este año aunque hayan existido zonas de menor producción y se hayan visto afectadas 55.000 hectáreas por el pedrisco, ha resaltado que hay mejores precios en el cereal que en otros años, una situación que no se da en el sector ganadero, que no cubre los costes de explotación.

"El sector ganadero se arruina trabajando porque la industria agroalimentaria y la distribución no les pagan precios justos por lo que producen", ha resaltado.

Dujo ha acusado a la industria agroalimentaria de no cumplir la ley de la cadena alimentaria y los contratos están por debajo de los precios de producción y la "Administración está de brazos cruzados permitiendo a las multinacionales y a estos sectores hacerlo en contra del propio sector ganadero".