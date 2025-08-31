Se disuelve CECOPI autonómico por buena evolución de incendios en Castilla y León

Domingo, 31 Agosto 2025 09:10

El CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico) y el de la provincia de León se han disuelto en las últimas horas como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en la Comunidad y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.

En el caso del autonómico, este centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.

Además del delegado del Gobierno, Nicanor Sen, han participado permanentemente la Junta, Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil.

Sen ha tenido unas palabras de reconocimiento y recuerdo para las tres personas fallecidas realizando tareas de extinción en la Comunidad Autónoma durante este episodio de incendios y trasladó sus condolencias a las familias, amigos, compañeros y a todo el entorno de las personas fallecidas.

De la misma manera, también ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas durante este dispositivo.

Sen ha subrayado que la disolución de este organismo "no significa que desde la Delegación del Gobierno se deje de seguir con atención la definitiva extinción de los incendios que todavía se mantienen activos, controlados o estabilizados, así como a posibles futuros incendios que puedan sucederse". Igualmente, el delegado del Gobierno mostró su agradecimiento "a todo el personal que ha participado y sigue participando en la extinción de estos incendios, de todas las administraciones".

En este sentido también ha mostrado su agradecimiento a los países de la Unión Europea que, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han puesto a su disposición medios aéreos y terrestres para luchar contra estos incendios.

Sen también ha agradecido el trabajo del personal de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales implicadas en el dispositivo.

Igualmente, también se ha disuelto el Centro de Coordinación Operativa Integrada de la provincia de León después de la última reunión mantenida esta mañana, en la que se ha tomado la decisión de rebajar a nivel 1 el incendio de Fasgar, el único que quedaba en nivel 2.