Primera opción en UVa para 10.000 estudiantes

Martes, 12 Julio 2022 12:15

La Universidad de Valladolid ha dado a conocer hoy el primer listado de admitidos de los nuevos estudiantes que desean acceder a alguno de los títulos de grado y programas de doble titulación que oferta la UVa para el próximo curso 2022-2023. Más de 10.000 estudiantes han solicitado en su primera opción un grado de la Universidad de Valladolid.

El periodo de matriculación de estos primeros estudiantes admitidos comienza este martes, 12 de julio, y se prolongará hasta el 15 de julio.

Todos los que hayan sido admitidos han de matricularse en el plazo correspondiente, ya que si no lo hacen perderán su plaza y esta se vuelve a ofertar a aquellos estudiantes que permanecen en la lista de espera y que han pedido una plaza en el proceso de preinscripción.

Con posterioridad, se publicarán nuevos listados de admitidos, dos más (22 de julio y 5 de septiembre).



Los datos sobre el número de estudiantes que han solicitado plaza en la Universidad de Valladolid durante el periodo de preinscripción, desarrollado desde el 9 de junio hasta el 6 de julio, y los que han sido admitidos permiten extraer algunas conclusiones:



1.- En primer lugar, hay que tener en cuenta su carácter de provisionalidad. Sólo al finalizar todo el proceso de matriculación se conocerán los datos definitivos de cuántos estudiantes estudiarán en la Universidad de Valladolid, cuántos lo hacen en cada grado y cuántos han logrado acceder a la titulación que habían elegido en primera opción. No obstante, de este primer listado sí que se pueden apreciar las tendencias que se van imponiendo en todo este proceso.



2.- Hasta esta fecha, 10.310 estudiantes han presentado su solicitud para estudiar en primera opción en la Universidad de Valladolid. Esto supone un incremento de 44 alumnos respecto al año pasado (0.4%). Este dato viene a confirmar el atractivo de la oferta académica de la UVa, que ha suscitado un gran interés entre los estudiantes que han superado la EBAU.



De estos estudiantes, 6.895 han sido admitidos por el momento. En los próximos días y hasta septiembre podrán atenderse nuevas preinscripciones para titulaciones en las que no se cubran todas las plazas ofertadas.



La cifra de admitidos es superior a la del pasado curso, cuando en este primer listado se admitieron 6622 estudiantes. La oferta de plazas de este curso es de 5119.



En este primer listado han sido admitidos 6.895 estudiantes, una cifra superior a las plazas disponibles (5119). Esto se debe a que la experiencia demuestra que del total de estudiantes admitidos, sobre todo en las titulaciones de Ciencias de la Salud, se matriculan menos estudiantes de los admitidos, ya que estos suelen realizar la preinscripción en todas las universidades de España, pero sólo formalizan la matrícula en una. Con esta práctica se consigue completar el número de plazas lo antes posible.



3.- Como el pasado curso, destaca el número de estudiantes que solicitan los estudios de Grado en Medicina (1.954 en primera opción), de forma que en esta carrera hay una lista de espera de 5.302 estudiantes.



4.- La segunda titulación más demandada en la UVa es el Grado en Biomedicina y Terapias Avanzadas. En este caso las solicitudes presentadas en primera opción ascienden a 495 y han sido admitidos 84 estudiantes. A la espera de que algunos de estos estudiantes renuncien se encuentran otros 1247 estudiantes, que aspiran a lograr una de las 40 plazas que se ofertan para el Grado en Biomedicina y Terapias Avanzadas.



En cuanto a demanda, le siguen el Grado en Enfermería de Valladolid, con 442 solicitudes en primera opción y 248 admitidos; el Grado de Enfermería de Soria con 127 admitidos y 375 solicitudes en primera opción, y el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con 342 solicitudes y 80 admitidos.



5.- Sobresale también la buena aceptación del nuevo grado que implantará la UVa el próximo curso, Relaciones Internacionales, con 97 solicitudes.



6.-Las dobles titulaciones (programas de doble titulación oficial) son igualmente muy demandadas entre los estudiantes. De los 16 programas que ofrece la Universidad de Valladolid en sus cuatro campus, todos están completos, salvo el Programa de doble titulación oficial de Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.



7.- Hay todavía plazas disponibles en algunos grados de la Universidad porque no han cubierto todas las plazas ofertadas, lo que permite que alguna de las personas que hayan realizado preinscripción y aprueben la EBAU en la convocatoria extraordinaria puedan acceder a ellos.



8.- Al estudiante que ha sido admitido sólo se le adjudica una titulación. Si ha sido admitido en la titulación marcada como 2ª, 3ª o sucesivas opciones, sigue optando a las anteriores, pero no a las que tiene detrás.



9.- La nota de corte de cada grado es la nota del último admitido en dichos estudios. Esta nota de corte, al igual que el resto de datos, es provisional y varía, de forma que al finalizar el proceso de matrícula esta nota suele bajar.



En estos momentos la nota de corte más alta se la lleva el Programa de doble titulación oficial de Grado en Física y Grado en Matemáticas, con un 13,600 (sobre 14)



10.- Como reconocimiento a la excelencia de los estudiantes que han realizado la EBAU en la Universidad de Valladolid en la convocatoria de junio, se han creado unos premios destinados a las 100 mejores calificaciones obtenidas en la fase obligatoria de la prueba de acceso siempre que el alumno se matricule en la UVa. La información se colgará en la web https://www.uva.es/export/sites/uva/



11.- Los estudiantes que tras la publicación de la última adjudicación de plazas no hubieran obtenido ninguna en los estudios solicitados o, aunque la hayan obtenido, se encuentren en lista de espera en una o varias titulaciones de mayor preferencia, deberán confirmar expresamente su interés en permanecer en la lista de espera. Deberán acceder a la aplicación informática de autopreinscripción, en el apartado de consulta de situación personal y marcar la opción de permanecer en la lista de espera. El plazo para solicitar la permanencia en la lista de espera es del 5 al 6 de septiembre.



Todos los alumnos de nuevo ingreso que resulten admitidos podrán realizar su matrícula a través de internet (AUTOMATRICULA), utilizando las claves que han usado para realizar la preinscripción.



Los estudiantes que opten por matricularse este curso en la Universidad de Valladolid podrán formalizar el pago de su matrícula en 5 plazos.



Destacamos a continuación los días en los que se publican los listados de admisión y los plazos de matrícula de estos listados