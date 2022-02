Olona abre puerta de Vox a votantes socialistas

Martes, 08 Febrero 2022 15:37

La secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha asegurado en el mitin celebrado este martes en Miranda de Ebro (Burgos), que los votantes socialistas tienen en Vox “su casa”, por el abandono al que el PSOE los ha sometido.

“Esto no va de rojos y azules, esto va de España y defensa de los españoles”, ha señalado.

A continuación se ha dirigido a los votantes socialistas que “de manera reservada se me acercan en los mítines y me dicen he votado toda la vida al PSOE, pero se acabó, voy a votar a Vox".

"Han roto con un PSOE al que se le ha caído la O de obrero y la E de español", ha lamentado.

Por ello, ha insistido que «Vox es su casa», y ha argumentado que es la razón por la que "los tradicionales cinturones rojos de las ciudades se están volviendo verde esperanza y es lo que va a ocurrir en Miranda de Ebro, porque el currante, el obrero y el trabajador sabe que el único que le da voz es Vox”.

En este sentido, Olona ha afirmado que Vox representa “una alternativa social y patriótica”, ya que “a la política hemos venido a serviros y no a servirnos de ella. Y no olvidamos que serviros es un privilegio, esto no va de venir a trincar y marcharse, sino de mejorar la vida de la gente”.

Izquierda caviar

Olona ha añadido que “cada vez son más los trabajadores que sin ningún tipo de miedo” reconocen que “van a votar a Vox”, algo que se explica -ha asegurado- frente a la desconexión de la realidad en la que vive la izquierda en el Gobierno, que ha calificado como “la superioridad moral de esta izquierda caviar que se ríe de ellos”.

Asimismo, Olona ha señalado la Agenda 2030 como uno de los enemigos principales de los trabajadores.

“Los trabajadores en España y la clase obrera somos todos nosotros, personas que vivimos y comemos de lo que trabajamos, que tenemos que levantarnos cada mañana a ir a trabajar para poder llevar un plato de garbanzos a nuestras casas", ha apuntado.

Y ha añadido que "a nosotros como clase trabajadora se nos ha robado un presente y un futuro por la aplicación de una Agenda 2030 globalista en la que están abrazados PP y PSOE desde hace años, y que tiene consecuencias muy directas en ciudades como Miranda de Ebro, donde no puedo hablar de sector primario porque prácticamente ha desaparecido”.

La desindustrialización ha sido otro de los aspectos en que ha incidido Olona-

“El sector primario en Miranda de Ebro ya no es una fuente de prosperidad y esperanza”, y ha añadido que “vuestro pan está en riesgo y esto lo saben los votantes socialistas y populares”, al tiempo que ha recordado el cierre de la planta papelera y la central nuclear de Garoña, lo que ha afectado tanto a la ciudad como a la región.