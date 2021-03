Movilizaciones sindicales contra acuerdo con enfermería

Jueves, 25 Marzo 2021 16:57

UGT, CCOO y CSIF en Castilla y León han anunciado este viernes movilizaciones en la región tras el acuerdo al que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha llegado la pasada semana con Satse (sindicato sectorial) para incrementar la masa salarial exclusivamente de una parte del personal sanitario.

Los tres sindicatos han expresado este viernes en rueda de prensa su “lógico enfado ante la toma de decisiones fuera de la mesa sectorial en la que deberían tomarse”.

En consecuencia, han anunciado las medidas que van a llevar a cabo como protesta “ante un comportamiento injusto con los sanitarios de la Comunidad”.

La primera intervención ha corrido a cargo de Benjamín Castro que ha asegurado que se han visto obligados “a utilizar nuestra plataforma frente a la actuación infortunada y con falta de rigor del gobierno de Castilla y León, del señor Igea y de la señora Casado. Están abandonando la vía de la legalidad. Es triste tener que recordar que cualquier actuación en la Administración Pública debe seguir un procedimiento. Por eso, pedimos al Gobierno autonómico que abandone la vía de la unilateralidad y vuelva a la vía del diálogo y del estado de derecho”.

En la misma línea, el presidente CSIF Castilla y León ha explicado que el colectivo de la enfermería de Sacyl “no va a conseguir lo que se les está diciendo: parte de un falso acuerdo. Ya con el decreto 2/2020 nos sorprendieron retorciendo la ley para exponer sus deseos y utilizando a su antojo a los empleados que han dado lo mejor de sí mismos durante la pandemia, poniendo en riesgo sus vidas y la de sus familias. Por esta causa, queremos un acuerdo histórico, parafraseando al señor Igea, pero dando certidumbre a los empleados públicos para que ese camino de equiparación se lleve a cabo negociando en los foros que la ley dicta”.

Por otra parte, Elena Calderón, coordinadora del área pública de CCOO Castilla y León, ha reseñado que, desde el Gobierno autonómico, “han dado un trato despectivo y discriminatorio hacia los empleados de Castilla y León. UGT, CSIF y CCOO somos los representantes legítimos para llevar a cabo la negociación. Entendemos que se ha vulnerado el derecho a negociación y al diálogo y se ha utilizado como arma política saliendo perjudicados la gran mayoría de los empleados públicos”.

Tomás Pérez ha sido el responsable de tomar la palabra final en las intervenciones de hoy sentenciando que “lo que ha sucedido es terrible. Hablan de equiparación y se han olvidado de un sector que no solo trabaja en el Sacyl, sino también en la gerencia de servicios sociales, que no han entrado en este acuerdo. Les han humillado. Han dividido y discriminado a los trabajadores de su propio sector con la connivencia de la consejería de sanidad”.

Sobre el acuerdo, el secretario general de la FeSP UGT CyL ha denunciado que el anuncio del acuerdo de la discordia “parecía más una escaramuza de un partido político contra un Gobierno que una decisión gubernamental. CCOO; UGT y CSIF somos los sindicatos mayoritarios. Satse es un sindicato sectorial que no representante ni mucho menos a la mayoría, pero cuando alguien gobierna con quien no gana, firma con quien no representa”

Y, en la misma línea, ha argumentado que los sindicatos presenten no pretenden “que se le quite nada a nadie, pero queremos que se le dé a todos. No estamos en contra de ningún sector, pero queremos que se les trate a todos por igual. Son un Gobierno que debe preocuparse por docentes, policías, bomberos, forestales, personal laboral…y no solo para hacerse las fotos”

Al finalizar, los tres sindicatos mayoritarios del sector sanitario han anunciado movilizaciones que comenzarán la próxima semana en las diferentes provincias con concentraciones de protesta en todos los centros de trabajo.

Igualmente, han solicitado la intervención del presidente de la Junta para que intervenga en el conflicto. Además, han destacado que este acuerdo aún no se ha publicado y, por tanto, no es legal.