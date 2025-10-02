Más de 6.000 millones de euros en Planes de Pensiones en Castilla y León

Jueves, 02 Octubre 2025 14:18

El ahorro en Planes de Pensiones en Castilla y León ha crecido un 6,7 por ciento en 2024, hasta los 6.089 millones de euros.

Valladolid acumula 1.439 millones de euros en Planes de Pensiones, seguido de Burgos, con 1.108 millones, y León, con 1.089, según los datos publicados en el Informe Observatorio Inverco.

El patrimonio medio por partícipe se sitúa en 13.796 euros en la región.

Burgos (15.792 euros) y Soria (15.403 euros), son la tercera y séptima provincia con más patrimonio medio de toda España, respectivamente.

Castilla y León tiene 441.375 cuentas de partícipes, lo que supone que el 18,5% de la población de la comunidad.

En Segovia y Soria, alcanza el 22 por ciento, el porcentaje más alto de España.

El 80,2 por ciento del patrimonio en Planes de Pensiones en Castilla y León se canaliza a través de vehículos mixtos y de Renta Variable.

Además, el patrimonio medio por partícipe alcanzó un nuevo máximo histórico a cierre de 2024, hasta alcanzar los 12.616 euros, frente a los 11.573 euros de 2023 (+9%).

Por CC.AA., Navarra lidera el ranking con un ahorro medio de 18.546 euros, seguida de País Vasco, Madrid, Cataluña, Aragón y La Rioja, todas ellas por encima de los 15.000 euros.

A lo largo de los últimos cinco años, el patrimonio en Planes de Pensiones Individuales ha pasado de 82.014 millones a 92.242 millones, lo que supone un incremento acumulado del 12,5%, lo que refleja la resiliencia de estos productos en periodos de mercado con incertidumbre y su capacidad de recuperación en contextos de elevada volatilidad.

Con respecto al número de cuentas de partícipes en Planes de Pensiones, se situó a cierre de 2024 en 7,31 millones, lo que supone un ligero descenso del 0,4% respecto a 2023.

Tan solo en cuatro Comunidades Autónomas creció el número de partícipes en 2024: Cataluña, Islas Baleares, Canarias y Aragón.

De este modo, el 15% de la población española cuenta con un Plan de Pensiones, un porcentaje que se eleva de forma signif icativa en el caso de Aragón (20,9%), La Rioja (19,8%), Madrid (19%) y Castilla y León (18,5%).

El ahorro acumulado en Planes de Pensiones Individuales se mantuvo en 2024 en el 5,8% del PIB, debido al mayor incremento registrado por el PIB a precios de mercado, respecto al incremento del volumen de activos de los Planes de Pensiones.

En el caso de Aragón, La Rioja y Castilla y León, ese porcentaje se sitúa por encima del 8%.

La renta variable sigue ganando peso en los Planes de Pensiones

A cierre de 2024, más de ocho de cada diez euros ahorrados en Planes de Pensiones (83,5%) estaban invertidos en productos mixtos o de renta variable, frente al 82,9% de 2023.

El peso de la Renta Variable pura ha crecido en los últimos cinco años del 14,1% al 20,5%, en el caso de Madrid y País Vasco, donde más de 1 de cada 4 euros en Planes de Pensiones se canaliza a través de renta variable (27,4% y 25,3%, respectivamente).

La necesidad de reformas para fomentar el ahorro a largo plazo

Un informe publicado recientemente por la OCDE sobre la revisión del mercado de capitales en España identifica algunas reformas necesarias para reforzar el ahorro a largo plazo.

Entre sus propuestas destacan la necesidad de incentivar los Planes de Pensiones de Empleo, revisar la liquidez a 10 años de los Planes, desvincular los límites financieros de las aportaciones de los fiscales y elevar las deducciones fiscales aplicables a los Planes Individuales.

El Observatorio Inverco ha recordado que, mientras en España el ahorro en Planes de Pensiones Individuales y Planes de Pensiones de Empleo equivale al 8,4% del PIB nacional, la media ponderada en la OCDE se sitúa en el 58,1 por ciento, lo que pone de manifiesto el amplio margen de crecimiento y la importancia de reforzar los incentivos al ahorro privado.