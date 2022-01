Mañueco apunta blindaje fiscal para defenderse de Sánchez

Sábado, 22 Enero 2022 16:32

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que realizará un blindaje fiscal para proteger la autonomía fiscal, ante el interés del presidente del Gobierno, Pedro Sáncez, de que se suban impuestos.

“Sánchez quiere que subamos impuestos pero nos defenderemos con leyes o en los tribunales para proteger nuestra autonomía fiscal. Sánchez sube impuestos y nosotros los bajamos. Sánchez no nos paga el IVA, nos margina en los fondos europeos, nos desprecia con los presupuestos y ahora quiere obligarnos a subir impuestos. Aquí no se va a reponer el impuesto de sucesiones, no se va a subir el IRPF, aquí Sánchez no va a castigar más a los castellanos y leoneses. No lo vamos a permitir. Por orgullo, aquí, no. En Castilla y León, no”, ha señalado Mañueco en Burgos, en la presentación de las candidaturas del PP de las diferentes provincias a las elecciones autonómicas del 13 de febrero.

“Nos defenderemos con un blindaje fiscal. Nos defenderemos con leyes en el parlamento o en los tribunales de justicia para proteger nuestra autonomía fiscal. La ineficacia de Sánchez también es patente con las políticas de acceso a la vivienda. En Castilla y León, todos los jóvenes que solicitan ayuda al alquiler, y cumplen los requisitos, reciben de la Junta el 50 por ciento de la renta que pagan. Y llegaremos hasta el 75 por ciento en el medio rural, tengan o no ingresos”, ha señalado el líder popular.

El presidente castellano y leonés también se ha referido a que “a Sánchez no le tiembla el pulso tampoco a la hora de sacrificar una de las mayores riquezas que tiene España: nuestra lengua, el castellano. Una lengua que nació precisamente aquí, en esta tierra y que usamos y mimamos con orgullo. Que es patrimonio universal y vínculo de millones de personas. Las familias tienen derecho a elegir el castellano para sus hijos, no el idioma que impongan los separatistas. Y tienen derecho a elegir el centro donde quieren llevar a sus hijos, no donde diga el dedo de Sánchez. Por ello, queridos amigos y amigas, repetiré una y mil veces: desde mi gobierno defenderemos España con todas nuestras fuerzas”.

El líder popular ha recordado que “una vicepresidenta de Sánchez dijo hace unos días: “necesitamos líderes socialistas para la gestión de los fondos europeos”. Ya lo entendemos todo. Los fondos europeos no pueden ser para los amigos, compañeros y socios de Sánchez. Son de todos los españoles para la recuperación de todos los españoles”.

“La ineficacia de Sánchez también es patente con los autónomos. Sánchez sube las cuotas a los autónomos, nosotros mejoramos las ayudas. Vamos a duplicar las ayudas para extender la tarifa plana reducida para nuevos autónomos, sobre todo en el mundo rural. Es un atraco de Sánchez a millones de españoles que trabajan en el campo, el comercio, el transporte, la hostelería, en servicios de todo tipo”, concluyó el presidente popular.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este sábado al Partido Popular “una movilización como nunca antes” porque “la mejor manera de perder las elecciones” convocadas para el próximo 13 de febrero “es pensar que ya están ganadas”.

Mañueco, que ha clausurado el acto de presentación de todos los candidatos que integran las listas de las nueve provincias, ha presumido de liderar “el partido de la tierra”.

“Somos un equipo ganador en cada una de las provincias porque vamos precisamente a conquistar la confianza de la gente en esta campaña”, ha resaltado.