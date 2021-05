Los guias piden más aforo para visitas guiadas

Miércoles, 12 Mayo 2021 16:59

La Federación de Guías de Turismo de Castilla y León ha solicitado a la consejera de Sanidad la ampliación del aforo para las visitas guiadas.

Según el Acuerdo 46/2021 de 6 de mayo, publicado en el BoCyL nº 87 de 7 de mayo de 2021 será de 9 personas + guía en el caso de exteriores y 5 personas + guía en interiores.

En los últimos meses el número máximo de participantes permitido en una visita turística ha sido de cinco personas más guía.

"Quienes ejercemos como guías en CyL consideramos que este aforo resulta totalmente insuficiente para el ejercicio de nuestra actividad profesional. Desde la Dirección de Turismo se ha solicitado en reiteradas ocasiones el aumento del aforo, pero hasta hace una semana no tuvimos una respuesta positiva. La sorpresa de nuestro colectivo ha sido ver que en el acuerdo arriba mencionado se aumenta a 9 personas + guía en las visitas exteriores, pero se mantiene el número de cinco para las interiores", ha señalado la presidenta de la Federación de Guías de Turismo de Castilla y León, Pilar Sanz.

Los guías de Turismo de Castilla y León han adaptado el ejercicio de la profesión a todas las exigencias sanitarias que se han ido dictando desde el comienzo de la pandemia.

"Hemos invertido tiempo, recursos económicos y mucha imaginación para ofrecer experiencias turísticas de calidad y muy seguras. De hecho, no se ha detectado ningún contagio ni brote en una visita guiada. Son visitas realizadas al aire libre o en interiores con suficiente amplitud para mantener la distancia de seguridad y no hay contacto físico", ha apuntado.

Para la citada federación, es sorprendente que por la legislación turística actual, cincuenta personas puedan viajar en un autobús pero al llegar a destino tengan que dividirse en grupos de

9 personas para hacer una visita de exteriores y de 5 para interiores.

"Esto, en una comunidad como la de Castilla y León supondrá un gran hándicap y una limitación de la demanda de servicios turísticos ya que los principales atractivos de nuestra comunidad autónoma son las catedrales, los museos, monasterios, iglesias, etc. Pensamos que si se mantienen estos criterios, ningún operador turístico podrá permitirse organizar este tipo de actividades y más tras el duro año de ausencia casi total de trabajo que hemos soportado en el sector", ha manifestado.

La citada federación ha señalado que el volumen de facturación ha disminuido considerablemente, siendo uno de los sectores más perjudicados por la ausencia de turistas y las restricciones de movilidad entre comunidad y entre la propia Comunidad de Castilla y León.

Por eso ha solicitado a la Consejería de Sanidad en la citada carta la ampliación de los grupos a 25 personas más guías

"Hemos seguido formándonos y afrontando la situación de manera proactiva creando nuevas rutas, reforzando los lazos entre colectivos que trabajamos en el mismo sector y ahora que parece que la situación va mejorando vemos con asombro como nuestros aforos siguen siendo de los más limitados no sólo por actividad sino también por Comunidad pues en otros lugares, los grupos pueden llegar a ser de hasta 30 personas", ha manifestado.

En las reiteradas peticiones que ha formulado tanto a la Consejería de Turismo como a la de Sanidad, ha solicitado el aumento de los aforos.

"Lo hacemos una vez más y esperamos que nuestras razones les resulten lo suficientemente fundadas como para replantear el número de personas que pueden acompañar a los guías

de turismo, que no lo duden, estamos deseando enseñar nuestro patrimonio de la forma más segura y responsable posible", ha sentenciado.