Los guías de turismo piden más aforos en visitas

Sábado, 01 Mayo 2021 07:56

La Asociación Aguiturcyl (Asociación de Guías Oficiales en Castilla y León) ha vuelto a solicitar a las autoridades sanitarias y de turismo que se aumenten los aforos en las visitas guiadas.

La citada asociación está actualmente formada por más de un centenar de guías oficiales, con presencia en todas las provincias de la comunidad autónoma y es la entidad de representación de guías mayoritaria en gran parte de ellas.

Actualmente, y desde el 22 de agosto de 2020 se limitaron los aforos en las visitas guiadas a 9 personas + guía (sin hacer distinción entre visitas guiadas en exteriores o en interiores).

En octubre, con el establecimiento del nuevo acuerdo (Acuerdo 76/2020) en el que se establecen los diferentes niveles de alerta en la comunidad de Castilla y León, se fija un máximo de 6 personas (5+guía) en los niveles 3 y 4 (sin volver a hacer distinción entre visitas guiadas en exteriores o en interiores).

Y desde entonces, ese ha sido el tope de usuarios por visita guiada que hemos tenido los guías turísticos.

Después del verano las restricciones por el COVID-19 (cierres perimetrales de municipios, de provincias o los cierres de hostelería) han provocado que muchas empresas de guías hayan tenido que cerrar y enviar a los ERTE a sus trabajadores.

Tras la tercera ola del coronavirus se ha empezado a mover el sector turístico, al menos a nivel autonómico, con un aumento de los turistas.

A pesar de ello, los guías de turismo han señalado que siguen igual, ya que las restricciones de la comunidad siguen marcando como máximo cinco personas más el guía en cada grupo.

Esta situación provoca, a su juicio, que por una parte no puedan organizarse grupos concertados (agencias, asociaciones, etc) y por otra parte, en las visitas programadas de salida diaria (el guía se encuentra con turistas individuales en un punto de encuentro fijo a una hora establecida) no existe margen de beneficio ninguno llevando tan pocas personas.

Desde la asociación han considerado que las visitas guiadas son seguras, ya que se siguen todos los protocolos establecidos (distancia de seguridad, mascarilla, evitar contacto, utilización de radioguías o altavoz para poder garantizar la distancia…), especialmente en espacios en exteriores, donde hay ventilación y no habría problema en llevar un grupo con mayor aforo.

De hecho, así lo han considerado otras comunidades autónomas como Galicia, Andalucía, Aragón o la C. Valenciana, donde se establecen límites actualmente entre 10 a 20 personas en visitas guiadas en exteriores.

Por eso, Aguiturcyl ha enviado una petición a las Consejerías de Sanidad y de Turismo el pasado 24 de febrero, solicitando el aumento de aforos y volvemos a solicitarlo esta presente semana (fecha de entrada en el registro 30 de abril) con la siguiente propuesta para visitas guiadas en exteriores:

– Niveles de alerta 4 y 3 (o para el momento actual si cambia la definición de los niveles): 15 personas por grupo (14 + guía).

– Niveles de alerta 2 y 1 (o para un futuro a corto plazo en cuanto mejoren algo más las tasas de incidencia en caso de cambie la definición de los niveles de alerta): 25 personas por grupo (24 + guía).

"Creemos que es ahora cuando hay que proceder a realizar definitivamente el cambio de aforos, ya que a partir del 9 de mayo decae el estado de alarma, hay previsión de mayor movilidad entre el territorio español, hay cada vez más personas vacunadas y está pasando la cuarta ola del covid, que ha tenido una incidencia mucho menor que las anteriores", ha sentenciado.