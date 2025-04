La mejor vendedora de la ONCE en Castilla y León durante 2024

Martes, 29 Abril 2025 09:03

Genara García González ha sido seleccionada como mejor Vendedora del Año de la ONCE durante 2024 en Castilla y León.

Con este galardón, la Organización reconoce el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías sociales, seguras y responsables, en especial por su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Genara ha recogido su reconocimiento en una gala celebrada en la Delegación de la ONCE en Valladolid, en la que ha sido elegida entre un grupo de finalistas y a la que ha asistido el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; el delegado en Castilla y León, Ismael Pérez, y la presidenta del Consejo Territorial, Araceli de las Heras.

“No me lo esperaba, la verdad es que ha sido muy emocionante, estoy muy agradecida a toda las personas de la ONCE, a mis clientes y a mi familia, por supuesto”, ha asegurado mientras lucía un cupón de la ONCE serigrafiado con su imagen, un recuerdo que le queda ya para siempre.

Genara García se incorporó a trabajar en la ONCE como vendedora en octubre de 2020. Trabaja en el quiosco emplazado en el centro comercial Carrefour de León, donde derrocha cariño hacia sus clientes.

“Muchos de ellos han venido a traerme detalles, me felicitan y se alegran de que me hayan otorgado este reconocimiento”, ha asegurado Genara visiblemente emocionada.

“La verdad es que es maravilloso sentir que tus clientes te aprecian. Y, bueno, yo los quiero a todos un montón también”, ha resaltado.

Genara ha reconocido que trabajar en la ONCE le cambió la vida.

“Sí, ha cambiado mi vida para mejor, por supuesto que sí. Estoy muy agradecida por cómo me han tratado y, de verdad, me siento muy feliz”, ha expresado.

Un reconocimiento a los ‘centinelas de la ilusión’

Es de sobra conocido que los vendedores de la ONCE, los ‘centinelas de la ilusión’ están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades. En muchas ocasiones, se convierten en confidentes y amigos de los clientes que se acerca a ellos cada día a comprar sus productos de loterías sociales, seguras y responsables.

Con el galardón de Vendedor del Año, la ONCE pretende reconocer ese trabajo y agradecer la labor de los más de 20.500 vendedores y vendedoras, todos ellos personas con discapacidad, repartidos por todo el territorio y que son los mejores embajadores solidarios de la Organización.

Todos los profesionales reconocidos como mejores vendedores del año en sus respectivas regiones tendrán la oportunidad el próximo mes de junio de disfrutar de un fin de semana de convivencia en Madrid compartiendo experiencias y de acudir a una gala general de reconocimiento a su trabajo junto al resto de mejores vendedores de todas las comunidades autónomas y los máximos responsables del Grupo Social ONCE.