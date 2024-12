El PSOE pide explicaciones a Mañueco por nueva prórroga presupuestaria

Viernes, 27 Diciembre 2024 08:21

La secretaria de Organización del PSOE Castilla y León, Ana Sánchez, ha pedido explicaciones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante la nueva prórroga presupuestaria, la quinta en los últimos seis años.

Sánchez ha acusado al presidente de la Junta de “incapacidad” para negociar y llegar a acuerdos, a pesar de que el PSOE actuó “con más responsabilidad” que el propio Gobierno autonómico, al respaldar el techo de gasto y comprometerse a no presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos en cuanto la Junta los llevara al Parlamento.

“Esto no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma”, ha resaltado Sánchez, quien ha apuntado que “el Partido Popular está perjudicando a los castellanos y leoneses”.

“Comenzamos el 2025 como el Partido Socialista ya había vaticinado: sin presupuestos y sin capacidad inversora, porque la prórroga supone no invertir y, por tanto, vamos a empezar 2025 sin un plan para reducir las listas de espera, sin un plan para impulsar las viviendas de protección oficial, sin un plan para que haya más plazas de residencia pública, sin un plan para la provincia de León, Es decir, no tienen capacidad inversora y, por tanto, no se preocupan por las personas de Castilla y León”, ha asegurado la dirigente socialista.

Además ha reiterado que el Partido Popular “no está preocupado por los castellanos y leoneses…sino por mantenerse a costa de todo y de todos al frente de la Junta de Castilla y León”.

Mientras, ha añadido, “no hablan con nadie y se pongan como se pongan y hagan todos los fuegos de artificio que quieran, lo que denota es una extrema debilidad de Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León en estos últimos seis años”.

De hecho, esa “debilidad” de Mañueco supone que el Parlamento “cobra importancia” gracias a los acuerdos a los que “el resto de fuerzas políticas somos capaces de llegar”. “El Partido Popular no puede seguir pisoteando las instituciones”, ha resaltado Sánchez.

Por último ha considerado “el colmo de la desvergüenza” que el consejero Carriedo haya contestado al Grupo Socialista el 23 de diciembre a las 15:30 horas que sus propuestas ya se están ejecutando.

“Hay que tener la cara de cemento armado”, ha defendido Sánchez, para actuar “con nocturnidad y alevosía en un diálogo de besugos solo propio del señor Carriedo”.